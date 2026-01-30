Bianca Balti a un anno dalla fine della chemio: "I miei capelli mi ricordano ogni giorno che il mio corpo è sopravvissuto"
"Non dateli mai per scontati", ha sottolineato
A un anno dalla fine della chemioterapia per il tumore ovarico, Bianca Balti ha pubblicato una riflessione su Instagram. Un messaggio e un video in cui ripercorre il suo percorso di cure e il dopo attraverso i suoi capelli. "Mi ricordano ogni giorno che il mio corpo è sopravvissuto, non dateli mai per scontati", ha scritto la top model.
Il post
"Un anno fa ho fatto la mia ultima chemio. Nessuna campana. Nessuna cerimonia. Per ragioni che ancora mi rendono triste, quel momento è passato in silenzio e ha lasciato un sapore amaro che porto ancora con me. Molti di voi, però, mi chiedono dei miei capelli", si legge nel post.
"Questo è stato il mio percorso. Nessun prodotto. Nessun trucco. Sono ricresciuti più spessi e molto più ricci di quanto lo fossero mai stati. Sono selvaggi, piuttosto ingestibili, e li amo più di quanto riesca a spiegare. Questi sono i miei capelli adorabili e resilienti. Mi ricordano ogni giorno che il mio corpo è sopravvissuto. Non date mai per scontati i vostri capelli. Se state leggendo questo post, fatemi un favore: baciateli, dite loro 'ti amo' e ringraziateli", ha concluso Balti.