Bianca Balti a un anno dalla fine della chemio: "I miei capelli mi ricordano ogni giorno che il mio corpo è sopravvissuto"

"Questo è stato il mio percorso. Nessun prodotto. Nessun trucco. Sono ricresciuti più spessi e molto più ricci di quanto lo fossero mai stati. Sono selvaggi, piuttosto ingestibili, e li amo più di quanto riesca a spiegare. Questi sono i miei capelli adorabili e resilienti. Mi ricordano ogni giorno che il mio corpo è sopravvissuto. Non date mai per scontati i vostri capelli. Se state leggendo questo post, fatemi un favore: baciateli, dite loro 'ti amo' e ringraziateli", ha concluso Balti.