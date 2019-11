Per Elisabetta Canalis e Bianca Balti un'uscita mondana a quattro

Belle più che mai, elegantissime e sorridenti, Elisabetta Canalis e Bianca Balti si sono godute una notte hollywoodiana insieme ai rispettivi partner, Brian Perri e Sal Lahoud . Al Chinese Theatre lungo la celebre Walk of Fame di Los Angeles, hanno partecipato alla première del film "Le Mans '66 - La grande sfida": sguardi e flash erano tutti per loro.

Elisabetta era seducente e raffinata, in una mise dai toni chiari che metteva in risalto il suo décolleté. Bianca ha puntato sulle gambe, ed ha indossato un minidress che era tutto un luccichio argenteo. Brian e Sal sono restati sempre un passo indietro, presenze discrete accanto alle loro donne. Le due amiche si sono divertite come non mai, senza risparmiare sorrisi e risate davanti all'obiettivo. Con il loro sex appeal sono state protagoniste del red carpet, guarda tutte le foto nella gallery...