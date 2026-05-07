Cutrera, che corre nel campionato Ferrari Challenge, le è rimasto accanto in tutto il percorso. Un ruolo che lei stessa ha riconosciuto raramente in passato: "In un modo o nell'altro mi sono sempre sentita superiore agli uomini che ho frequentato, invece con Alessandro non mi sento superiore in niente. Credo di avere un grande problema ad accettare l'aiuto degli altri. Non ho mai avuto un uomo che si prendesse cura di me. Alessandro lo sta facendo". Il red carpet dei David è, anche per questo, qualcosa di più di una semplice prima volta.