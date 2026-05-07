Bianca Balti e Alessandro Cutrera sono usciti definitivamente allo scoperto. La modella e il pilota si sono presentati mano nella mano sul tappeto rosso della 71esima edizione dei David di Donatello, mercoledì 6 maggio, in quello che è a tutti gli effetti il loro primo red carpet ufficiale di coppia. Lei era tra le protagoniste della serata, avendo condotto la cerimonia di premiazione del cinema italiano insieme a Flavio Insinna.
Il debutto pubblico dopo due anni di riservatezza
Insieme dal 2024, Balti e Cutrera hanno sempre coltivato la loro relazione lontano dai riflettori. Le apparizioni in coppia si contavano sulle dita di una mano: la più rilevante risale allo scorso settembre, quando i due erano stati avvistati alla sfilata Primavera-Estate 2026 di Giorgio Armani. Per il resto, qualche scatto condiviso sui social dalla diretta interessata e poco altro.
Il debutto sul carpet dei David segna quindi un passaggio simbolico, la conferma pubblica di un legame fino a oggi tenuto volutamente in disparte.
Una resistenza iniziale, poi la resa
A raccontare la genesi del rapporto era stata la stessa Balti durante un intervento a Le Iene. La modella aveva spiegato di essere stata attratta da Cutrera fin dal primo incontro, salvo poi resistere per principio: "Lui proprio mi piaceva da subito, ma avevo appena detto alle mie amiche che per un anno non sarei stata con nessuno. Quindi, per dimostrare di essere forte anche in questa cosa, non l'ho baciato".
Una scelta durata poco. Il legame è poi sbocciato e si è rivelato, per sua stessa ammissione, diverso da qualsiasi storia precedente.
Il sostegno durante la malattia
Il 2024 è stato per Balti l'anno dell'incontro con Cutrera, ma anche quello della diagnosi più dura: un tumore ovarico al terzo stadio. È stata proprio la modella a pubblicare la prima foto di coppia con il pilota durante i mesi delle terapie, accompagnandola dalla didascalia "Il lato positivo, l'amore guarisce".
Cutrera, che corre nel campionato Ferrari Challenge, le è rimasto accanto in tutto il percorso. Un ruolo che lei stessa ha riconosciuto raramente in passato: "In un modo o nell'altro mi sono sempre sentita superiore agli uomini che ho frequentato, invece con Alessandro non mi sento superiore in niente. Credo di avere un grande problema ad accettare l'aiuto degli altri. Non ho mai avuto un uomo che si prendesse cura di me. Alessandro lo sta facendo". Il red carpet dei David è, anche per questo, qualcosa di più di una semplice prima volta.