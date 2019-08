Elisabetta Canalis e Bianca Balti insieme al mare tra bikini e karaoke

Qualche giorno di relax al mare per Elisabetta Canalis e Bianca Balti, amiche inseparabili in vacanza insieme alle figlie Skyler Eva e Mia a Laguna Beach. Le giornate passano veloci in spiaggia tra bagni e selfie in bikini, ma le notti sono più divertenti, soprattutto quando in auto scatta il karaoke a squarciagola sulle note di "Questo piccolo grande amore".