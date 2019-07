Elisabetta Canalis, vacanze italiane con Brian

Vive ormai a Los Angeles in pianta stabile, ma l'Italia la porta sempre nel cuore. E così, appena può, Elisabetta Canalis non rinuncia a passare un po' di tempo nella sua terra d'origine, insieme alla figlia Skyler Eva e al marito Brian Perri. Per l'ex velina e la sua famiglia qualche giorno al mare in Sardegna e poi via verso la Toscana, per una vacanza all'insegna dell'amore.