Stando a quanto racconta, la turbolenta situazione sociale negli Stati Uniti non scalfisce la sua serenità, anche grazie al suo equilibrio interiore. "È un Paese controverso ma sto bene, non sono preoccupata per me né per la mia famiglia, qui abbiamo un buon equilibrio. Sono una mamma single, ho una fattoria in casa, organizzare tutto in una grande città è faticosissimo ma mi sto godendo l'età della consapevolezza", ha affermato Canalis, aggiungendo poi: "So che cosa voglio, sto raccogliendo il frutto del mio lavoro, realizzando i miei sogni. Sto benissimo, mi godo la vita e so che se un giorno arriverà una persona dovrà adattarsi al mio stile di vita".