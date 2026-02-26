Elisabetta Canalis: "Vorrei tornare in Italia e far vivere lì mia figlia"
La showgirl racconta cosa vuole per il suo futuro e svela alcuni dettagli sulla separazione da Brian Perri
Elisabetta Canalis vive da tempo lontana dall'Italia. L'ex velina da anni risiede negli Stati Uniti, precisamente a Los Angeles, dove nel 2014 aveva sposato Brian Perri, chirurgo americano con il quale ha avuto anche una figlia, Skyler Eva, che oggi ha 10 anni.
Nel 2023 la coppia si è separata, un momento che ha causato non poca sofferenza e di cui Elisabetta Canalis ha raccontato pochissimo ai tabloid. Intervistata dal magazine "F" però, la showgirl si è aperta, parlando del suo divorzio da Perri e rivelando cosa vuole per il suo futuro.
Il rapporto con Perri e l'Italia
"Credo che dopo il lutto sia la cosa più dolorosa nella vita di una persona - ha detto Canalis nell'intervista riferendosi alla separazione dall'ex marito, dopo un matrimonio durato quasi 10 anni - Ma ho capito che è qualcosa che può accadere e ho cercato di trarne il meglio. Ho un ottimo rapporto con il mio ex marito, facciamo viaggi insieme, ci vediamo spesso, a fine marzo saremo insieme in Italia, sappiamo che il bene di nostra figlia viene prima di tutto, e questo ci permette di passare sopra a tante questioni più futili".
Dalle sue parole traspare la sofferenza della separazione ma anche come i due ex coniugi abbiano trovato un equilibrio per convivere pacificamente.
In merito all'Italia invece, Elisabetta Canalis non ha dimenticato la sua terra d'origine, anzi, vorrebbe ritornare. "Il mio desiderio, nei prossimi anni, è tornare in Italia e far vivere lì mia figlia - racconta - Sogno una casa con un terreno enorme in campagna, piena di cani, cavalli di ogni età, magari adottati. Nella mia mente vedo una specie di zoo in cui essere serena circondata dall'amore degli animali: nessuno è capace di dartene di più".
Gli Stati Uniti
Stando a quanto racconta, la turbolenta situazione sociale negli Stati Uniti non scalfisce la sua serenità, anche grazie al suo equilibrio interiore. "È un Paese controverso ma sto bene, non sono preoccupata per me né per la mia famiglia, qui abbiamo un buon equilibrio. Sono una mamma single, ho una fattoria in casa, organizzare tutto in una grande città è faticosissimo ma mi sto godendo l'età della consapevolezza", ha affermato Canalis, aggiungendo poi: "So che cosa voglio, sto raccogliendo il frutto del mio lavoro, realizzando i miei sogni. Sto benissimo, mi godo la vita e so che se un giorno arriverà una persona dovrà adattarsi al mio stile di vita".
Il segreto di bellezza
A 47 anni Elisabetta Canalis mostra una forma e una bellezza invidiabili, merito anche di alcuni escamotage per mantenersi sempre al top. "Non accolgo con serenità gli anni che passano - dice - Dal momento che lavoro con la mia immagine, ricorro a trattamenti che in maniera molto naturale permettono di posticipare l'invecchiamento della pelle".