La vacanza a Ibiza di Ilary Blasi e Chanel Totti
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Chanel Totti e Le One © TikTok @aliveofficialparty/Instagram
Dopo la fine della storia con Cristian Babalus, Chanel Totti sembrerebbe aver trovato un nuovo amore. L'indiscrezione arriva dal sito Webboh, che riporta alcuni episodi che sembrano suggerire un flirt in corso tra la 19enne e il rapper Le One.
Durante il concerto di Le One che si è svolto l'8 giugno in una discoteca vicino a Milano, Chanel Totti era presente sul palco e teneva in mano la giacca del rapper. Già qualche mese fa la figlia dell'ex capitano della Roma, Francesco Totti, e di Ilary Blasi aveva condiviso la scena con l'artista.
Successivamente, la ragazza ha pubblicato su Instagram una storia nella quale è ben visibile una finestra che si affaccia sul Duomo, oltre a un poster del rapper spagnolo-marocchino Morad. L'ambiente sembra riconducibile a un ufficio collegato al mondo della musica, forse frequentato insieme a Le One. L'altra possibilità è che si tratti della stanza di un hotel in cui Chanel avrebbe passato la notte (se da sola o in compagnia del rapper non è dato saperlo).
A rafforzare le ipotesi di una vicinanza tra i due c'è anche un elemento social: Chanel Totti e Le One risultano infatti seguirsi reciprocamente su Instagram. Un indizio apparentemente marginale, ma che nel linguaggio dei social viene spesso interpretato come prova di confidenza. Per ora, dai diretti protagonisti non è arrivata alcuna conferma ufficiale. Le One prosegue il suo percorso artistico dedicandosi alla musica e ai progetti futuri, mentre Chanel Totti mantiene un profilo estremamente riservato.
Le informazioni circolate online restano quindi nel campo delle supposizioni: si tratta di una serie di indizi non accompagnati da dichiarazioni pubbliche che possano chiarire in modo definitivo la natura del loro rapporto.
Dietro il nome d'arte Le One si cela Gaetano Di Maio, giovane rapper campano molto seguito soprattutto tra il pubblico più giovane. Nato a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, nel 2003, ha un'età che lo colloca tra i nuovi volti della scena musicale urbana italiana. Fino a poco tempo fa era legato sentimentalmente a Melany Musillo, influencer e creator.
Il suo avvicinamento alla musica arriva prestissimo: già a 13 anni inizia a scrivere i primi brani, ma la svolta arriva con il singolo "Addo staje", che lo porta alla ribalta e gli vale anche la certificazione di Disco d'Oro. Da lì la sua crescita artistica diventa costante, sostenuta anche da una forte presenza sui social.
Su Instagram conta circa 321mila follower, mentre su TikTok ha raggiunto 336mila seguaci e oltre 10,3 milioni di like. I contenuti che pubblica sono legati principalmente alla musica e ai suoi progetti, in un rapporto diretto con una fanbase molto attiva, che riempie i suoi live.
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Anche i numeri sulle piattaforme di streaming confermano la sua crescita: su Spotify supera 1,2 milioni di ascoltatori mensili. Tra i brani più ascoltati figurano "Yamal", con circa 30 milioni di stream e Disco d'Oro, "Diego" con 12,3 milioni, e proprio "Addo Staje", che sfiora i 44 milioni ed è certificato Disco di Platino. Nell'aprile 2025 ha pubblicato il suo primo EP composto da nove tracce, collaborando anche con artisti come El Chapo Junior, Christian Liguori e Villabanks.