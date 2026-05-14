Chanel Totti spegne 19 candeline e si prende il centro della scena tra affetti familiari, amici storici e una festa che racconta bene il momento che sta vivendo. Non più soltanto "la figlia di" Ilary Blasi e Francesco Totti, ma una ragazza che negli ultimi mesi ha conquistato il pubblico con spontaneità, ironia e quel marcato accento romano diventato ormai parte della sua immagine pubblica.