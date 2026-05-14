Compleanno vip

Chanel Totti festeggia i suoi 19 anni: lo scatenato pool party insieme alle amiche

La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti festeggia tra Roma e Caserta: karaoke, dediche social e una festa tutta al femminile

14 Mag 2026 - 18:13
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Chanel Totti spegne 19 candeline e si prende il centro della scena tra affetti familiari, amici storici e una festa che racconta bene il momento che sta vivendo. Non più soltanto "la figlia di" Ilary Blasi e Francesco Totti, ma una ragazza che negli ultimi mesi ha conquistato il pubblico con spontaneità, ironia e quel marcato accento romano diventato ormai parte della sua immagine pubblica.

Una mezzanotte semplice nella villa all'Eur

 La festa di Chanel Totti è iniziata a Roma, nella villa di famiglia all'Eur, con un brindisi intimo poco dopo la mezzanotte. Niente eccessi, almeno all’inizio. Nelle immagini condivise sui social, Chanel appare in jeans e felpa mentre sorride davanti a due torte alla frutta, circondata dalle persone più vicine. Accanto a lei il fratello Cristian e Melissa Monti, ormai presenza fissa nella quotidianità della famiglia Totti.

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Mamma Ilary, impegnata per lavoro, non ha fatto mancare il suo messaggio social. Ha pubblicato una tenera foto di Chanel bambina, definendola "l’amore della mia vita". Anche Francesco Totti ha scelto Instagram per gli auguri, condividendo uno scatto speciale accompagnato dalla scritta: "Auguri vita mia".

Un clima disteso, quasi domestico, che ha messo in mostra il lato più riservato della famiglia nonostante l’enorme attenzione mediatica che continua a circondarla.

Dal karaoke al pool party: la notte di Chanel

 Dopo il primo brindisi romano, i festeggiamenti si sono spostati a Caserta per una festa completamente diversa. Qui Chanel Totti ha celebrato i suoi 19 anni con un pool party insieme alle amiche più strette. Musica alta, risate a bordo piscina e una lunga serata proseguita fino a notte inoltrata.

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Per l'occasione Chanel ha cambiato look, lasciando la felpa della mezzanotte per un abito scintillante ricoperto di brillantini. Un cambio d'immagine che racconta bene questo passaggio verso una nuova fase della sua vita.

Tra i momenti più condivisi sui social c'è stato il karaoke finale. Chanel si è divertita cantando alcuni brani amatissimi dal pubblico italiano, da "Un nuovo bacio" di Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo fino a "Balorda nostalgia" di Olly. Sempre accanto a lei Melissa Monti, ormai inseparabile.

Il compleanno della secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti sembra aver confermato una cosa: Chanel Totti oggi riesce a farsi notare, e apprezzare, soprattutto per la sua genuina personalità.

La vacanza a Ibiza di Ilary Blasi e Chanel Totti

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