Melissa Monti compie 21 anni: la dedica del fidanzato Cristian Totti sui social scalda il cuore
L'attrice l'ha condivisa sulle storie di Instagram, dove ci sono anche le foto della torta e gli auguri ricevuti da varie amiche
Melissa Monti e Cristian Totti © Instagram
Melissa Monti ha compiuto 21 anni e nelle ultime ore ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune storie dedicate al compleanno. Oltre alle foto della torta, con tanta panna e lamponi, la giovane attrice ha anche pubblicato gli auguri ricevuti da varie amiche e una dedica romantica proveniente dal fidanzato Cristian Totti, figlio dell'ex capitano della Roma Francesco Totti e di Ilary Blasi. Non sono mancati neppure gli auguri di Chanel Totti, che presto festeggerà a sua volta il compleanno: il 13 maggio spegnerà 19 candeline.
La dedica di Cristian Totti
In occasione del compleanno di Melissa, Cristian ha pubblicato un piccolo collage con due foto di coppia: nella prima i due innamorati si trovano in riva al mare al tramonto, mentre nella seconda si godono una serata seduti l'uno accanto all'altro. Ad accompagnare le istantanee, scelte per ricordare dei bei momenti vissuti insieme, c'è una dedica molto dolce: "Auguri amore mio, ti auguro tutta la felicità del mondo. Ti amo".
Cristian Totti ha già dimostrato di essere sempre pronto a festeggiare i traguardi della sua dolce metà. Nelle scorse settimane l'attrice è entrata ufficialmente a far parte del cast della nuova stagione de "I Cesaroni", dove interpreta Caterina, e l'ex calciatore ha celebrato l'evento condividendo sui social una foto della fidanzata sul set, accompagnata dalla dedica "ti amo".
La relazione tra Cristian e Melissa
La storia tra Cristian e Melissa, nata nel 2021 lontano dai riflettori e ufficializzata nel 2022, appare piuttosto solida. Nel corso del tempo l'attrice ha instaurato un buon rapporto con la famiglia del fidanzato e non sono rare le foto in cui si mostra in compagnia di Francesco Totti e di Noemi Bocchi. Ha anche instaurato uno stretto legame con Chanel, la sorella di Cristian, e ha un rapporto disteso pure con Ilary Blasi (con la quale, secondo vari utenti, ci sarebbero pure delle somiglianze sul piano estetico).
Oltre agli aspetti più superficiali, il rapporto tra i due ha avuto un peso significativo sul piano personale. Melissa, infatti, è stata una presenza importante per Cristian durante la complessa separazione dei genitori, segnata da tensioni legali e mediatiche. In quel contesto, il sostegno reciproco ha rafforzato ulteriormente il legame.