La storia tra Cristian e Melissa, nata nel 2021 lontano dai riflettori e ufficializzata nel 2022, appare piuttosto solida. Nel corso del tempo l'attrice ha instaurato un buon rapporto con la famiglia del fidanzato e non sono rare le foto in cui si mostra in compagnia di Francesco Totti e di Noemi Bocchi. Ha anche instaurato uno stretto legame con Chanel, la sorella di Cristian, e ha un rapporto disteso pure con Ilary Blasi (con la quale, secondo vari utenti, ci sarebbero pure delle somiglianze sul piano estetico).