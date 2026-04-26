Weekend d'amore

Ilary Blasi e Bastian Muller, fuga primaverile a Capri tra gita in barca e cena romantica

La conduttrice torna sull'isola con il compagno: giornata tra mare e social, poi la serata al ristorante

26 Apr 2026 - 13:35
Ilary Blasi © Instagram

Ilary Blasi © Instagram

Ilary Blasi torna a Capri con Bastian Müller per condividere un weekend che ha già il sapore dell'estate. Tra scorci iconici e mare cristallino, la conduttrice racconta su Instagram la fuga romantica. Cinque anni dopo l'ultima volta sull’isola, quando accanto a lei c'era Francesco Totti, cambia il partner ma non il fascino del luogo.

Tra mare, gozzi e rituali capresi

 L'arrivo a Capri è quello tipico dei grandi weekend primaverili: Marina Grande animata, turisti, motorini e luce piena. Ad accoglierla c'è l'imprenditore Ciro Alfano, volto noto sull'isola. Ilary Blasi riprende tutto, dai primi passi sulla banchina fino alla classica insegna in ceramica "Capri", immancabile tappa social.

Leggi anche

Ilary Blasi sul divorzio da Francesco Totti: "Siamo ai titoli di coda"

Ilary Blasi festeggia il compleanno di Bastian Müller con una dedica romantica

Poi il mare. La coppia sale su un gozzo e si concede un giro lungo la costa, tra pose studiate e momenti di relax. Outfit informale per lei, capelli mossi dal vento, mentre Bastian si lascia immortalare nella stessa scena. Capri diventa il set perfetto: granite, taxi tra i tornanti, scorci che sembrano cartoline. Ogni dettaglio contribuisce a costruire il racconto. Non solo romanticismo, ma anche leggerezza.

Cena romantica e notte caprese

 La sera cambia ritmo. Ilary Blasi sceglie un look total black, essenziale e deciso, perfetto per le notti dell'isola. La destinazione è un celebre ristorante, punto di riferimento per vip e habitué. Qui la giornata si chiude tra piatti curati e un dessert accompagnato da una dedica, dettaglio che suggella il tono romantico del viaggio. Le ultime immagini arrivano dalle stradine del centro: luci soffuse, mano nella mano, un'atmosfera sospesa che Capri sa offrire meglio di qualsiasi altro luogo.

Leggi anche

"Grande Fratello Vip", Ilary Blasi protagonista del nuovo promo del reality

Ilary Blasi si sposa: Bastian Müller le regala l'anello a Parigi

Il weekend racconta molto più di una semplice vacanza. È la fotografia di una nuova fase per Ilary Blasi, più riservata ma comunque condivisa. Capri resta sullo sfondo, immutabile, pronta a fare da palcoscenico a storie che si rinnovano. E mentre le stories scorrono e spariscono, resta l'impressione di un equilibrio ritrovato, raccontato senza troppe parole. Solo immagini, mare e una cena sotto le luci dell'isola.

Ilary Blasi a Milano sexy e affascinante modella per una sera

1 di 15
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

Ti potrebbe interessare

videovideo
ilary blasi

Sullo stesso tema