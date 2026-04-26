Ilary Blasi a Milano sexy e affascinante modella per una sera
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La conduttrice torna sull'isola con il compagno: giornata tra mare e social, poi la serata al ristorante
Ilary Blasi © Instagram
Ilary Blasi torna a Capri con Bastian Müller per condividere un weekend che ha già il sapore dell'estate. Tra scorci iconici e mare cristallino, la conduttrice racconta su Instagram la fuga romantica. Cinque anni dopo l'ultima volta sull’isola, quando accanto a lei c'era Francesco Totti, cambia il partner ma non il fascino del luogo.
L'arrivo a Capri è quello tipico dei grandi weekend primaverili: Marina Grande animata, turisti, motorini e luce piena. Ad accoglierla c'è l'imprenditore Ciro Alfano, volto noto sull'isola. Ilary Blasi riprende tutto, dai primi passi sulla banchina fino alla classica insegna in ceramica "Capri", immancabile tappa social.
Poi il mare. La coppia sale su un gozzo e si concede un giro lungo la costa, tra pose studiate e momenti di relax. Outfit informale per lei, capelli mossi dal vento, mentre Bastian si lascia immortalare nella stessa scena. Capri diventa il set perfetto: granite, taxi tra i tornanti, scorci che sembrano cartoline. Ogni dettaglio contribuisce a costruire il racconto. Non solo romanticismo, ma anche leggerezza.
La sera cambia ritmo. Ilary Blasi sceglie un look total black, essenziale e deciso, perfetto per le notti dell'isola. La destinazione è un celebre ristorante, punto di riferimento per vip e habitué. Qui la giornata si chiude tra piatti curati e un dessert accompagnato da una dedica, dettaglio che suggella il tono romantico del viaggio. Le ultime immagini arrivano dalle stradine del centro: luci soffuse, mano nella mano, un'atmosfera sospesa che Capri sa offrire meglio di qualsiasi altro luogo.
Il weekend racconta molto più di una semplice vacanza. È la fotografia di una nuova fase per Ilary Blasi, più riservata ma comunque condivisa. Capri resta sullo sfondo, immutabile, pronta a fare da palcoscenico a storie che si rinnovano. E mentre le stories scorrono e spariscono, resta l'impressione di un equilibrio ritrovato, raccontato senza troppe parole. Solo immagini, mare e una cena sotto le luci dell'isola.
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