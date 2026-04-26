La sera cambia ritmo. Ilary Blasi sceglie un look total black, essenziale e deciso, perfetto per le notti dell'isola. La destinazione è un celebre ristorante, punto di riferimento per vip e habitué. Qui la giornata si chiude tra piatti curati e un dessert accompagnato da una dedica, dettaglio che suggella il tono romantico del viaggio. Le ultime immagini arrivano dalle stradine del centro: luci soffuse, mano nella mano, un'atmosfera sospesa che Capri sa offrire meglio di qualsiasi altro luogo.