Jacqueline Luna Di Giacomo festeggia 25 anni, la dedica e le foto con Ultimo
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Uno scatto condiviso su TikTok mostra la compagna del cantante (che è figlia di Heather Parisi) a Tor Vergata. La coppia ha un figlio, Enea, nato nel novembre 2024
Per settimane il loro rapporto è stato al centro del gossip. Tra presunte crisi, indiscrezioni su un possibile allontanamento e silenzi social interpretati come segnali di rottura, la storia tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo è finita più volte sotto i riflettori. Ora, però, una semplice foto sembra aver cambiato il clima che aleggia attorno alla coppia.
Lo scatto, diventato rapidamente virale su TikTok, ritrae Jacqueline durante le prove del grande concerto che il cantautore romano terrà oggi a Tor Vergata, uno degli eventi musicali più attesi dell'estate. Un'immagine che, pur senza conferme ufficiali, ha riacceso l'entusiasmo dei fan convinti che tra i due il sereno possa essere davvero tornato.
Negli ultimi mesi Jacqueline aveva smesso di condividere immagini insieme a Ultimo, alimentando inevitabilmente le voci di una possibile separazione. Da qui il susseguirsi di ipotesi, smentite mai arrivate e continue interpretazioni di ogni dettaglio pubblicato sui social.
A cambiare il racconto è stata una fan presente alle prove del concerto, che ha immortalato la giovane influencer tra il pubblico. La fotografia ha iniziato a circolare rapidamente online, diventando per molti una sorta di risposta indiretta alle indiscrezioni degli ultimi tempi.
Naturalmente uno scatto non basta a confermare lo stato di una relazione, ma la presenza di Jacqueline in un momento così importante per il cantante è stata letta da tanti come un segnale di vicinanza. I due, diventati genitori del piccolo Enea nel novembre 2024, continuano comunque a mantenere grande riservatezza sulla loro vita privata.
Al di là delle voci sulla coppia, Jacqueline Luna Di Giacomo ha attraversato mesi complessi anche sul piano personale. La figlia di Heather Parisi aveva raccontato apertamente ai follower di vivere un momento di forte difficoltà emotiva, confessando di sentirsi spesso "incompleta" nonostante l'impegno come mamma, creativa e professionista.
In quel lungo sfogo aveva parlato anche della pressione esercitata dai social network, spiegando di non voler mostrare una realtà artificiosamente perfetta solo per soddisfare le aspettative degli altri.
Per questo motivo la sua presenza accanto a Ultimo, almeno stando a quanto mostrano le immagini circolate online, assume un significato particolare agli occhi dei fan. Non rappresenta una conferma ufficiale sulla loro storia, ma lascia intravedere un clima diverso rispetto alle settimane passate. E, per chi continua a fare il tifo per la coppia, è già un piccolo motivo per guardare con ottimismo al futuro.
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