Per settimane il loro rapporto è stato al centro del gossip. Tra presunte crisi, indiscrezioni su un possibile allontanamento e silenzi social interpretati come segnali di rottura, la storia tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo è finita più volte sotto i riflettori. Ora, però, una semplice foto sembra aver cambiato il clima che aleggia attorno alla coppia.