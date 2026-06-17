Chanel Totti sfoggia un nuovo look: ecco cosa c'è di diverso

Nelle ultime storie Instagram, Chanel Totti ha mostrato una chioma mossa e ancora lunga, ma più chiara rispetto a prima. In gergo si parla di "balayage", ossia una tecnica di colorazione dei capelli a mano libera tramite la quale vengono create delle sfumature naturali e luminose. In una delle foto l'influencer ha usato alcune volte le emoji del miele e in effetti la tonalità che ha scelto si avvicina molto a quella della sostanza prodotta dalle api.