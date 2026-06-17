Chanel Totti sfoggia un nuovo look: ecco cosa c'è di diverso

Il nuovo look di Chanel Totti © Instagram
Chanel Totti aveva annunciato un cambio di look, pubblicando una storia che la mostrava in attesa dal parrucchiere. Era lecito aspettarsi di vederla sfoggiare un nuovo taglio, magari più corto di quello sfoggiato negli ultimi mesi, e invece l'influencer è andata in una direzione differente, puntando tutto su un cambio di colore.
Il balayage di Chanel Totti
Nelle ultime storie Instagram, Chanel Totti ha mostrato una chioma mossa e ancora lunga, ma più chiara rispetto a prima. In gergo si parla di "balayage", ossia una tecnica di colorazione dei capelli a mano libera tramite la quale vengono create delle sfumature naturali e luminose. In una delle foto l'influencer ha usato alcune volte le emoji del miele e in effetti la tonalità che ha scelto si avvicina molto a quella della sostanza prodotta dalle api.
Chanel Totti e il body contouring
Oltre che per il cambio di look, nell'ultimo periodo Chanel Totti ha fatto parlare di sé anche per un trattamento al quale si è sottoposta: il body contouring. Da tempo l'influencer dedica grande attenzione al benessere e alla forma fisica, dedicandosi agli allenamenti in palestra e alle sedute di pilates. All'attività fisica ha però deciso di associare anche alcuni trattamenti estetici mirati.
Nei giorni scorsi ha raccontato ai suoi oltre 700mila follower la propria esperienza con il body contouring, documentando una seduta attraverso un video pubblicato sui social. Nel filmato si vede Chanel utilizzare uno speciale macchinario pensato per rimodellare alcune aree del corpo, con particolare attenzione al punto vita. La giovane ha spiegato di essere già arrivata alla terza sessione del percorso e di essere soddisfatta dei risultati ottenuti finora.
A cosa serve il body contouring?
Secondo quanto raccontato da Chanel, il trattamento aiuta a favorire il drenaggio dei liquidi in eccesso, a contrastare gli accumuli adiposi localizzati e a migliorare l'aspetto della cellulite.
L'obiettivo è quello di ridefinire la silhouette e rendere i contorni del corpo più armoniosi senza ricorrere a procedure invasive. La figlia dell'ex capitano della Roma ha sottolineato come il protocollo agisca in maniera naturale, contribuendo a migliorare tonicità e compattezza della pelle già dopo le prime applicazioni.