La vacanza di Ilary Blasi in Grecia © Instagram
In attesa dell’ultimo passaggio burocratico che le consentirà di risposarsi, Ilary Blasi si concede una pausa lontano dall’Italia insieme al compagno Bastian Muller. La conduttrice e l’imprenditore tedesco hanno scelto la Grecia per una vacanza all’insegna del relax, approdando su Kea, un’isola delle Cicladi nota per il mare trasparente e i panorami suggestivi.
Kea, la destinazione scelta per staccare la spina
Dopo la chiusura dell’ultima edizione del "Grande Fratello Vip" e prima dell’avvio dei nuovi impegni televisivi legati a "Battiti Live", Blasi ha deciso di prendersi qualche giorno di pausa dalla routine lavorativa. La meta selezionata non è tra le più affollate dell’arcipelago greco, proprio per garantire maggiore tranquillità e privacy.
La coppia sta trascorrendo il soggiorno in un resort di lusso immerso nella natura dell’isola, alternando giornate al mare a momenti di relax nella struttura scelta insieme. L’atmosfera appare volutamente lontana dai ritmi frenetici della vita pubblica, con un’impostazione orientata al benessere e alla discrezione.
Social, relax e quotidianità condivisa
A raccontare parte della vacanza è stata la stessa conduttrice, che ha condiviso sui social alcuni momenti del soggiorno. Nelle immagini pubblicate si vede Ilary Blasi mentre si concede frutta fresca, fa delle sessioni di allenamento e si rilassa sotto il sole, spesso in compagnia di Bastian Muller. Le foto restituiscono l’idea di una quotidianità semplice ma curata, fatta di mare, attività fisica e tempo trascorso insieme. In uno degli scatti più commentati i due appaiono abbracciati su un lettino.
Un amore prima delle nozze e i progetti futuri
La vacanza ha il sapore di una parentesi romantica prima di un passaggio importante nella vita della conduttrice. Non è ancora stata resa nota una data ufficiale per il matrimonio, ma si ipotizza che la coppia possa avviare le pratiche non appena le tempistiche legali lo consentiranno, probabilmente a partire da agosto.
Nel frattempo, i due si stanno concedendo quella che potrebbe essere quasi considerata come una luna di miele anticipata. Già alla fine del 2025 avevano trascorso un soggiorno a Parigi, occasione in cui Bastian Muller aveva chiesto la mano a Ilary Blasi, ricevendo una risposta positiva.
Il rifugio extra lusso da sette milioni di euro
A rendere ancora più esclusiva la vacanza di Ilary Blasi e Bastian Muller è la scelta dell’alloggio, una villa dal valore stimato di circa sette milioni di euro affacciata direttamente sul mare. Si tratta di una dimora di alto livello che offre una vista panoramica particolarmente suggestiva, pensata per garantire privacy e comfort assoluto durante il soggiorno.
La proprietà si estende su circa 480 metri quadrati e include quattro camere da letto ampie e dotate di bagno privato, oltre a una cucina spaziosa e diverse aree dedicate ai pasti e alla convivialità. Gli ambienti interni sono progettati per coniugare eleganza e funzionalità, con spazi pensati per una permanenza prolungata in totale relax.
All’esterno la villa si apre su una grande piscina a sfioro che sembra fondersi con il mare, affiancata da una zona lounge curata nei dettagli. Un contesto che completa l’idea di una fuga romantica di livello assoluto, trasformando il soggiorno della coppia in un’esperienza di lusso riservato e panorami da cartolina.