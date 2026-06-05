La proprietà si estende su circa 480 metri quadrati e include quattro camere da letto ampie e dotate di bagno privato, oltre a una cucina spaziosa e diverse aree dedicate ai pasti e alla convivialità. Gli ambienti interni sono progettati per coniugare eleganza e funzionalità, con spazi pensati per una permanenza prolungata in totale relax.