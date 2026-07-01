"Battiti Live", al via la nuova edizione con Ilary Blasi

Tra gli ospiti della prima serata Achille Lauro, Gigi D'Alessio, Angelina Mango, Marco Mengoni, Pinguini Tattici Nucleari, Annalisa, Tommaso Paradiso e Sal Da Vinci, Serena Brancale, Levante e Delia, Ditonellapiaga, Elettra Lamborghini, Fred De Palma ed Emis Killa, Rocco Hunt, Francesco Renga e Giusy Ferreri, Gabry Ponte, Mr. Rain, LDA e Aka7even, Nayt e Luk3. La regia del programma è affidata a Luigi Antonini.