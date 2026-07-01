"Battiti Live", al via la nuova edizione con Ilary Blasi

Giovedì 2 luglio su Canale 5 la prima puntata di "TIM Battiti live", il festival musicale dell'estate condotto da Ilary Blasi affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
Dal palco sul mare di Trani, gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Ad arricchire lo show, anche esclusive performance on the road realizzate in alcune delle località più suggestive della Puglia, tra cui Alberobello e Polignano a Mare.
Tra gli ospiti della prima serata Achille Lauro, Gigi D'Alessio, Angelina Mango, Marco Mengoni, Pinguini Tattici Nucleari, Annalisa, Tommaso Paradiso e Sal Da Vinci, Serena Brancale, Levante e Delia, Ditonellapiaga, Elettra Lamborghini, Fred De Palma ed Emis Killa, Rocco Hunt, Francesco Renga e Giusy Ferreri, Gabry Ponte, Mr. Rain, LDA e Aka7even, Nayt e Luk3. La regia del programma è affidata a Luigi Antonini.