"Temptation Island" 2026, tutte le coppie della nuova edizione
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Il 24 giugno su Canale 5 esordio record per la nuova edizione di “Temptation Island”, leader della serata con 3.569.000 spettatori e il 27.6% di share (che sale al 34.4% sul target commerciale). Anche nel periodo di sovrapposizione il programma supera ogni competitor ed è al vertice di fascia. Il primo appuntamento con il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ha toccato picchi di 4.360.000 spettatori e del 38.4% di share.
Grandi numeri anche tra i giovanissimi: media del 55.6% di share sul target 15-19 anni e del 47.74% di share sui 15-34enni. Boom sui social: #TemptationIsland è stato l’argomento più discusso in Italia e nel mondo.
"Temptation Island conferma fin dalla prima puntata il suo straordinario legame con il pubblico", ha commentato Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5. "Un risultato che porta la firma di Maria De Filippi, una delle più grandi professioniste della televisione italiana, capace come pochi di comprendere il pubblico e raccontare con autenticità le emozioni e le dinamiche delle relazioni umane. Da sempre, i suoi programmi rappresentano una garanzia di qualità e successo. Un grazie a tutta la squadra autoriale e produttiva Fascino P.g.t. che, con professionalità e passione, contribuisce ogni anno alla forza di Temptation Island".
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