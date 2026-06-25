Esordio record per la nuova edizione di “Temptation Island"

"Temptation Island conferma fin dalla prima puntata il suo straordinario legame con il pubblico", ha commentato Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5. "Un risultato che porta la firma di Maria De Filippi, una delle più grandi professioniste della televisione italiana, capace come pochi di comprendere il pubblico e raccontare con autenticità le emozioni e le dinamiche delle relazioni umane. Da sempre, i suoi programmi rappresentano una garanzia di qualità e successo. Un grazie a tutta la squadra autoriale e produttiva Fascino P.g.t. che, con professionalità e passione, contribuisce ogni anno alla forza di Temptation Island".