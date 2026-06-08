"Temptation Island", tutte le coppie della nuova edizione

La nuova edizione di "Temptation Island" sta per partire: la produzione del reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia ha ufficializzato le prime due coppie che parteciperano al programma: Gabriele e Sara, insieme da sei anni e mezzo, e Francesca e Danilo, fidanzati da due anni.
Gabriele e Sara, insieme da sei anni e mezzo
Ad aver scritto al programma è stato Gabriele, 25 anni, convinto che la sua storia con Sara stia attraversando una crisi profonda. Nel video di presentazione il ragazzo racconta un rapporto caratterizzato da continui alti e bassi: "In questi sei anni e mezzo mi ha preso e lasciato quante volte voleva". Il ragazzo poi rivela di aver scoperto un tradimento da parte di Sara: "Ho trovato delle chat, lei nega tutto ma io sono sicuro che lei mi abbia tradito", dice. Secondo la ragazza, invece, Gabriele sarebbe troppo possessivo: "Lui vuole tenermi tutta per sé nella sua bolla di vetro ed è per questo che io arrivo sempre a lasciarlo", dice. I due hanno avuto uno screzio anche durante la presentazione: mentre Gabriele sottolineava di aver fatto tutto il possibile per rendere felice la fidanzata, citando anche "viaggi o cene nei posti stellati", è stato interrotto da Sara: "Posso fermarti prima che continui a imbarazzarti da solo? Stai parlando di cose materiali".
Francesca e Danilo, insieme da due anni
La seconda coppia annunciata è composta da Francesca e Danilo, fidanzati da due anni. A rivolgersi alla trasmissione è stata Francesca, che sostiene di non fidarsi più del compagno. "Penso che mi dica tante balle", racconta nel video di presentazione. A incrinare definitivamente il rapporto sarebbe stato un episodio avvenuto lo scorso dicembre. "Una ragazza mi ha contattata dicendomi che ha parlato con Danilo in una chat di incontri, mi ha mandato anche gli screen. Lui le aveva chiesto il numero e se si potevano vedere". Danilo respinge le accuse e sostiene che quelle prove non siano attendibili. "Io ti ho mostrato una chat falsa, fatta in due minuti", replica, spiegando che oggi strumenti digitali e intelligenza artificiale permettono di manipolare facilmente immagini e conversazioni.
La sfiducia, però, ha avuto conseguenze importanti nella vita di coppia. Francesca ammette infatti di controllare costantemente l'attività social del fidanzato. "Gli ho sempre controllato i social e i seguiti. Ora ne segue 493. Ricordo nome e cognome di tutti, li vedo tutti i giorni". Una situazione che Danilo vive con crescente insofferenza: "Mi sento in gabbia da un paio d'anni. Non riesco a sopportare la sua soffocante gelosia".