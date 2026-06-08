"Temptation Island", tutte le coppie della nuova edizione

Ad aver scritto al programma è stato Gabriele, 25 anni, convinto che la sua storia con Sara stia attraversando una crisi profonda. Nel video di presentazione il ragazzo racconta un rapporto caratterizzato da continui alti e bassi: "In questi sei anni e mezzo mi ha preso e lasciato quante volte voleva". Il ragazzo poi rivela di aver scoperto un tradimento da parte di Sara: "Ho trovato delle chat, lei nega tutto ma io sono sicuro che lei mi abbia tradito", dice. Secondo la ragazza, invece, Gabriele sarebbe troppo possessivo: "Lui vuole tenermi tutta per sé nella sua bolla di vetro ed è per questo che io arrivo sempre a lasciarlo", dice. I due hanno avuto uno screzio anche durante la presentazione: mentre Gabriele sottolineava di aver fatto tutto il possibile per rendere felice la fidanzata, citando anche "viaggi o cene nei posti stellati", è stato interrotto da Sara: "Posso fermarti prima che continui a imbarazzarti da solo? Stai parlando di cose materiali".