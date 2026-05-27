"Temptation Island", la storica sigla confermata per la nuova edizione del reality

È iniziato il conto alla rovescia per il via della nuova edizione di "Temptation Island", prossimamente in onda su Canale 5. In attesa di scoprire le nuove coppie che si metteranno alla prova nell'ormai celebre viaggio nei sentimenti, la curiosità del web si è focalizzata principalmente sulla sigla del reality, sulla quale arriva una conferma ufficiale.
Dopo anni in cui il ritornello del brano "Love The Way You Lie", firmato Rihanna ed Eminem, era diventato un pilastro della trasmissione televisiva, le clip promozionali più recenti avevano subito un inaspettato cambio di rotta. A fare da sottofondo erano infatti i Linkin Park con il loro brano del 2007 "What I've Done".
Una decisione che aveva scatenato dubbi e incertezze tra i fan del programma, che si erano schierati all'unisono affinché la sigla d'introduzione non fosse modificata. Ad accogliere l'appello ci ha dunque pensato il conduttore Filippo Bisciglia, che con un divertente video sui social ha confermato la presenza della storica canzone.
In pochissimo tempo, il video ha raccolto centinaia di like e commenti che hanno accolto in maniera positiva la scelta di mantenere un elemento fondamentale del programma.