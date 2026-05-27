"Temptation Island", la storica sigla confermata per la nuova edizione del reality

Una decisione che aveva scatenato dubbi e incertezze tra i fan del programma, che si erano schierati all'unisono affinché la sigla d'introduzione non fosse modificata. Ad accogliere l'appello ci ha dunque pensato il conduttore Filippo Bisciglia, che con un divertente video sui social ha confermato la presenza della storica canzone.

In pochissimo tempo, il video ha raccolto centinaia di like e commenti che hanno accolto in maniera positiva la scelta di mantenere un elemento fondamentale del programma.