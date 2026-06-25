"Temptation Island", Soraya critica Cristian: "Spende soldi inutili, è tornato vestito da Spiderman"

"Temptation Island" 2026, tutte le coppie della nuova edizione
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La coppia è arrivata nel programma dopo mesi di crisi e una convivenza finita: Soraya contesta a Cristian il modo di vivere il rapporto e la poca voglia di divertirsi insieme
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A "Temptation Island" 2026 è già tempo di prime tensioni anche per Soraya e Cristian, una delle sette coppie protagoniste della nuova edizione del reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5.
Dopo un periodo di convivenza a Roma, la coppia ha deciso di tornare a vivere separata. Una scelta che racconta già una frattura importante, nata da abitudini diverse e un modo molto differente di vivere il rapporto. Nel video di presentazione, Soraya ha raccontato il suo malessere e ha spiegato di non sentirsi più coinvolta nella vita di coppia con Cristian, accusandolo di essere troppo sedentario e poco disposto a condividere con lei momenti di svago.
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Soraya e Cristian sono arrivati nel programma con una crisi già aperta. La loro relazione, secondo quanto emerso nella prima puntata, ha attraversato un momento complicato soprattutto dopo la convivenza. I due avevano provato a vivere insieme a Roma, ma l’esperienza non ha funzionato. A dicembre sono tornati a vivere in case diverse, segnale di un rapporto che aveva già iniziato a perdere equilibrio.
Cristian lavora nell’azienda del padre di Soraya, ma la ragazza sembra contestargli soprattutto il modo in cui vive la quotidianità. Per lei, il problema non è solo la crisi sentimentale, ma anche una differenza di energia, interessi e prospettive.
Una delle frasi che ha subito attirato l'attenzione riguarda il modo in cui Cristian propone di passare il tempo insieme. Soraya ha spiegato di desiderare serate più leggere, uscire con gli amici e momenti di divertimento, mentre il compagno sarebbe più legato a una vita tranquilla e casalinga. "Lui sta sempre in casa, la sola cosa che gli piace sono le sagre", ha raccontato Soraya. Poi ha aggiunto un esempio diventato subito uno dei momenti più commentati della puntata: "Una volta mi ha proposto di andare alla sagra del carciofo". Non solo, altro momento molto condiviso sui social è legato a un'altra frase di Soraya: "Una volta si è presentato a casa con una maschera di Spiderman".