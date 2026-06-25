"Temptation Island", Soraya critica Cristian: "Spende soldi inutili, è tornato vestito da Spiderman"

Una delle frasi che ha subito attirato l'attenzione riguarda il modo in cui Cristian propone di passare il tempo insieme. Soraya ha spiegato di desiderare serate più leggere, uscire con gli amici e momenti di divertimento, mentre il compagno sarebbe più legato a una vita tranquilla e casalinga. "Lui sta sempre in casa, la sola cosa che gli piace sono le sagre", ha raccontato Soraya. Poi ha aggiunto un esempio diventato subito uno dei momenti più commentati della puntata: "Una volta mi ha proposto di andare alla sagra del carciofo". Non solo, altro momento molto condiviso sui social è legato a un'altra frase di Soraya: "Una volta si è presentato a casa con una maschera di Spiderman".