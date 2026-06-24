"Temptation Island", Rosario si avvicina a Giada e Alessandra scoppia a piangere: "Lei era la mia migliore amica"

"Temptation Island" 2026, tutte le coppie della nuova edizione
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Nel villaggio Alessandra ha riconosciuto tra le tentatrici una sua ex amica: in passato, a suo dire, Giada avrebbe già mostrato interesse per Rosario
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A "Temptation Island" 2026 il percorso di Rosario e Alessandra è iniziato con una dinamica mai vista prima nella storia del programma. Tra le tentatrici presenti nel villaggio, infatti, Alessandra ha riconosciuto subito Giada, una ragazza che in passato era stata una sua amica molto stretta.
La scoperta ha spiazzato la fidanzata, che davanti alle altre compagne di viaggio ha raccontato il legame precedente con la single. "Lei era la mia migliore amica, abbiamo litigato per lui", ha confidato Alessandra, lasciando intendere che tra Giada e Rosario ci fosse già stata una tensione prima dell’ingresso nel programma. La situazione è diventata ancora più pesante quando Alessandra è stata chiamata nel capanno e ha visto le immagini di Rosario flirtare proprio con Giada.
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La presenza di Giada nel villaggio non è passata inosservata. Alessandra l'ha riconosciuta immediatamente e ha spiegato che tra loro c'era stato un rapporto di amicizia poi interrotto. Secondo quanto raccontato da Alessandra, Giada non sarebbe mai stata del tutto indifferente a Rosario. "Prima di fidanzarci, lei ci provava con lui", ha detto Alessandra.
Nel villaggio dei fidanzati, Rosario si è avvicinato alla single e tra i due è nato subito un dialogo che ha colpito Alessandra. Dalle immagini mostrate nel capanno, è emersa subito la complicità tra Rosario e Giada. In particolare, è emerso il riferimento a un possibile invito a cena avvenuto in passato. Per Alessandra, quel comportamento è stato difficile da accettare. La fidanzata ha spiegato che Rosario conosceva bene tutta la storia e proprio per questo si aspettava da lui un atteggiamento diverso.
Dopo aver visto queste immagini, Alessandra è scoppiata a piangere. "Non doveva, sa tutta la storia e ora ci prova con lei, è veramente imbarazzante", ha detto Alessandra, visibilmente scossa. Poi, travolta dalla rabbia e dalla delusione, si è lasciata andare a parole molto dure nei confronti del fidanzato: "Che viscido, uno schifoso".