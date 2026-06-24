"Temptation Island", Rosario si avvicina a Giada e Alessandra scoppia a piangere: "Lei era la mia migliore amica"

La scoperta ha spiazzato la fidanzata, che davanti alle altre compagne di viaggio ha raccontato il legame precedente con la single. "Lei era la mia migliore amica, abbiamo litigato per lui", ha confidato Alessandra, lasciando intendere che tra Giada e Rosario ci fosse già stata una tensione prima dell’ingresso nel programma. La situazione è diventata ancora più pesante quando Alessandra è stata chiamata nel capanno e ha visto le immagini di Rosario flirtare proprio con Giada.