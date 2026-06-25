"Temptation Island", Giovanni sbotta dopo le immagini di Sabrina: "Voglio il falò subito"

"Temptation Island" 2026, tutte le coppie della nuova edizione
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A "Temptation Island" il percorso di Sabrina e Giovanni è entrato subito nel vivo. La coppia è arrivata nel villaggio con diversi problemi irrisolti e con i dubbi di Giovanni, che aveva deciso di rivolgersi al programma proprio perché sospettava che la fidanzata potesse essersi avvicinata a un altro uomo.
Nel corso della puntata, Sabrina si è lasciata andare con le compagne di viaggio e ha raccontato la sua versione della crisi. La ragazza ha parlato di una relazione in cui, secondo lei, Giovanni sarebbe stato spesso assente, immaturo e poco presente. Poi è arrivata la frase che ha fatto esplodere la tensione: "Non è stata solo una distrazione mentale". Una confessione che ha confermato almeno in parte i timori di Giovanni, apparso subito scosso e infastidito dalle immagini.
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Parlando con le altre fidanzate, Sabrina ha spiegato che i problemi con Giovanni sarebbero nati prima dell’ingresso nel programma. Secondo lei, il compagno l'avrebbe trascurata e non le avrebbe dato le attenzioni di cui aveva bisogno. "Non ero la sua priorità", ha raccontato Sabrina, accusando Giovanni di essere spesso distratto dal telefono, dalla Playstation e da atteggiamenti che lei ha definito infantili. La fidanzata ha poi spiegato di essersi avvicinata a un'altra persona proprio perché sentiva di non avere più accanto un uomo capace di ascoltarla.
Di quell'altra persona, Sabrina ha detto: "Mi ascoltava, era più uomo, c’era complicità". Un confronto durissimo per Giovanni, che ha ascoltato le parole della fidanzata nel villaggio dei fidanzati.
Nel suo sfogo, Sabrina ha usato parole molto dure anche sul carattere e sulla maturità di Giovanni, definendolo "un mammone". Inoltre, la ragazza ha raccontato alcuni episodi legati al rapporto con la madre, spiegando che secondo lei Giovanni sarebbe ancora trattato come un bambino.
La fidanzata ha criticato anche la sua instabilità lavorativa e il suo modo di affrontare la vita quotidiana. "Non mi voglio accontentare", ha detto, spiegando di cercare una persona più matura, con obiettivi più chiari e una maggiore indipendenza. Sabrina ha poi aggiunto di non avere più certezze nemmeno sui suoi sentimenti: "Non so se lo amo, devo capire".
Il momento più forte nel capanno è arrivato quando Sabrina ha parlato della persona a cui si era avvicinata fuori dal programma. La fidanzata non è scesa nei dettagli, ma ha lasciato intendere che non si sia trattato soltanto di un coinvolgimento emotivo. "Non è stata solo una distrazione mentale", ha detto Sabrina, facendo capire che tra lei e l’altra persona potrebbe esserci stato anche un contatto fisico. Una frase che ha colpito Giovanni, perché andava proprio nella direzione dei suoi sospetti. Il fidanzato era arrivato a "Temptation Island" con il timore di essere stato tradito e, davanti alle immagini, ha avuto la sensazione di ricevere una conferma.
Dopo aver visto il video, Giovanni ha perso la calma. Le parole di Sabrina, le accuse ricevute e soprattutto la confessione sul possibile tradimento hanno provocato una reazione immediata. Il fidanzato ha chiesto di poter affrontare subito Sabrina: "Voglio il falò subito". Come se non bastasse, al termine della puntata Giovanni vede ancora altre immagini della sua fidanzata. La più grave, quella in cui la ragazza lecca il collo al tentatore che ha frequentato nel villaggio: "Ho subito troppo, adesso basta", ha detto Giovanni.