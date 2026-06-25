"Temptation Island", Giovanni sbotta dopo le immagini di Sabrina: "Voglio il falò subito"

Il momento più forte nel capanno è arrivato quando Sabrina ha parlato della persona a cui si era avvicinata fuori dal programma. La fidanzata non è scesa nei dettagli, ma ha lasciato intendere che non si sia trattato soltanto di un coinvolgimento emotivo. "Non è stata solo una distrazione mentale", ha detto Sabrina, facendo capire che tra lei e l’altra persona potrebbe esserci stato anche un contatto fisico. Una frase che ha colpito Giovanni, perché andava proprio nella direzione dei suoi sospetti. Il fidanzato era arrivato a "Temptation Island" con il timore di essere stato tradito e, davanti alle immagini, ha avuto la sensazione di ricevere una conferma.