"Temptation Island", chi sono i tentatori e le tentatrici di questa edizione

Prima di separarsi dalle rispettive compagne, i ragazzi hanno scelto le tentatrici con cui iniziare il loro percorso. Diamante ha indicato Giulia, mentre Andrea ha scelto Nicole. Danilo ha puntato su Giada, mentre Rosario ha scelto Clarissa. Le altre scelte sono state quelle di Cristian, che ha scelto Flavia, Giovanni, che ha indicato Elisa, e Gabriele, che ha scelto Patrizia.