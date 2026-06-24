"Temptation Island", chi sono i tentatori e le tentatrici di questa edizione

"Temptation Island" 2026, tutte le coppie della nuova edizione
© Da video
© Da video
La nuova edizione di "Temptation Island" 2026 è iniziata e le sette coppie protagoniste hanno già fatto il loro ingresso nei rispettivi villaggi. Come da tradizione, fidanzati e fidanzate sono stati separati e hanno iniziato il loro percorso insieme ai single, chiamati a mettere alla prova equilibri, dubbi e fragilità delle relazioni.
Uno dei momenti chiave della prima puntata, come sempre, è stato quello delle scelte iniziali: ogni fidanzato e ogni fidanzata ha indicato il tentatore o la tentatrice con cui iniziare una conoscenza più ravvicinata. Un passaggio che spesso anticipa le dinamiche più delicate del programma, tra complicità, gelosie e primi confronti al falò.
© Da video
© Da video
Prima di separarsi dalle rispettive compagne, i ragazzi hanno scelto le tentatrici con cui iniziare il loro percorso. Diamante ha indicato Giulia, mentre Andrea ha scelto Nicole. Danilo ha puntato su Giada, mentre Rosario ha scelto Clarissa. Le altre scelte sono state quelle di Cristian, che ha scelto Flavia, Giovanni, che ha indicato Elisa, e Gabriele, che ha scelto Patrizia.
Sono i primi abbinamenti dell'edizione e già raccontano qualcosa del modo in cui i fidanzati hanno deciso di vivere il villaggio: tra curiosità, attrazione immediata e voglia di capire quanto siano solide le relazioni lasciate dall’altra parte.
Anche per le ragazze fidanzate sono arrivate le prime scelte. Sara ha scelto Lorenzo, mentre Soraya ha indicato Andre. Alessandra ha scelto Lori, mentre Iris ha puntato su Enrico.
Per Bernadette la scelta è ricaduta su Luca, Sabrina ha scelto Marco, mentre Francesca ha indicato Dimitri. Da questi primi abbinamenti partiranno le conoscenze che accompagneranno il percorso delle coppie. A "Temptation Island", infatti, basta poco perché una conversazione, una confidenza o un gesto di complicità diventino materiale da falò.
Una delle prime reazioni forti è arrivata da Gabriele, infastidito dal comportamento di Sara. Prima di far partire il viaggio nei sentimenti delle coppie, Filippo Bisciglia ha invitato i single a ballare con le fidanzate. Sara ha accettato di ballare con Lorenzo, il tentatore che aveva scelto per iniziare il percorso.
La scena ha fatto arrabbiare Gabriele, che ha avuto un'accesa reazione. Il ballo con il tentatore è diventato così il primo vero segnale di tensione per la coppia, già chiamata a confrontarsi con le dinamiche del villaggio e con le reazioni provocate dalla distanza.