"Temptation Island", Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara sono diventati genitori: è nato Carmine

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara sono diventati genitori per la prima volta. L'annuncio sui social della coppia di "Temptation Island": "Benvenuto al mondo amore di mamma e papà. Ti amiamo follemente", ha scritto Giuseppe Ferrara dopo essere diventato papà. Il piccolo Carmine è nato il 17 giugno 2026.

I due, insieme dal 2016, avevano partecipato a "Temptation Island" nel 2023 per mettere alla prova il loro amore dopo sette anni di relazione: Gabriela aveva scoperto che Giuseppe si era iscritto a un sito d'incontri con il nickname "American Boy". Sono usciti separati dal primo falò di confronto ma durante un secondo falò hanno deciso di dare un'altra possibilità al loro amore.