"Temptation Island", Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara sono diventati genitori: è nato Carmine

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara sono diventati genitori per la prima volta. L'annuncio sui social della coppia di "Temptation Island": "Benvenuto al mondo amore di mamma e papà. Ti amiamo follemente", ha scritto Giuseppe Ferrara dopo essere diventato papà. Il piccolo Carmine è nato il 17 giugno 2026.
I due, insieme dal 2016, avevano partecipato a "Temptation Island" nel 2023 per mettere alla prova il loro amore dopo sette anni di relazione: Gabriela aveva scoperto che Giuseppe si era iscritto a un sito d'incontri con il nickname "American Boy". Sono usciti separati dal primo falò di confronto ma durante un secondo falò hanno deciso di dare un'altra possibilità al loro amore.
Una storia d'amore culminata nel giorno più bello, i due infatti si sono sposati a luglio del 2025: la proposta era arrivata poche settimane dopo l'esperienza a "Temptation Island" durante una partecipazione al programma "Uomini e Donne". Il ragazzo aveva infatti organizzato una romantica proposta di matrimonio dedicando parole dolci parole alla compagna nel momento del dono dell'anello: "L'altra mattina ti ho detto una bugia, sono andato in un negozio per prendere questo".
A dicembre dello stesso anno avevano annunciato a "Verissimo" che sarebbero diventati genitori, svelando anche il nome se fosse stato un maschietto, ovvero Carmine.