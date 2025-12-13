"Temptation Island", Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara: "Aspettiamo un bambino"

A "Verissimo" la coppia dopo aver pronunciato il fatidico sì lo scorso luglio, annunciano l'arrivo del loro primo figlio
© Da video
"Presto saremo in tre" annuncia Gabriela Chieffo ospite a "Verissimo" insieme al marito Giuseppe Ferrara. La coppia, protagonisti di "Temptation Island" anno 2023, stanno per dare il benvenuto al loro primo figlio.
"Sono al terzo mese" ha raccontato emozionata Gabriela che lo scorso luglio ha sposato il fidanzato dopo 10 anni di relazione. I due, in coppia fin dall'adolescenza, 12 anni lei 16 lui, nel salotto di Silvia Toffanin hanno raccontato di non aver mai convissuto prima delle nozze: "All'inizio dopo il matrimonio è stata dura" ha detto Giuseppe, confermando le parole della moglie. "Ho iniziato ad avere attacchi di panico, ansia. Mi ero staccata dalla mia famiglia e non è stato semplice. Ma ce l'abbiamo fatta".
"Desideravo da tantissimo un bambino, mi sono sempre sentita un po' mamma e quando l'ho scoperto è stato bellissimo" ha proseguito Gabriela. Emozionato anche il futuro padre, che sul nome ha già le idee chiare: se è maschio si chiamerà Carmine come il papà di Giuseppe, se è femmina sarà Maria Rosaria.