"Temptation Island", Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara: "Aspettiamo un bambino"

"Sono al terzo mese" ha raccontato emozionata Gabriela che lo scorso luglio ha sposato il fidanzato dopo 10 anni di relazione. I due, in coppia fin dall'adolescenza, 12 anni lei 16 lui, nel salotto di Silvia Toffanin hanno raccontato di non aver mai convissuto prima delle nozze: "All'inizio dopo il matrimonio è stata dura" ha detto Giuseppe, confermando le parole della moglie. "Ho iniziato ad avere attacchi di panico, ansia. Mi ero staccata dalla mia famiglia e non è stato semplice. Ma ce l'abbiamo fatta".