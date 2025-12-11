Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, tutta la storia d'amore da "Temptation Island" alle nozze

Gabriela e Giuseppe, entrambi originari di Salerno, si sono conosciuti quando erano ancora adolescenti: lei aveva 12 anni e lui 16. Dopo sette anni di relazione, avevano deciso di partecipare a "Temptation Island" quando lei aveva scoperto che il ragazzo era iscritto a sua insaputa a un sito di incontri con il nickname "American Boy". Il docu-reality aveva evidenziato le rispettive difficoltà, con la ragazza che si era avvicinata al tentatore Fouad, al punto da entrare con lui nella stanza dei single. Tali immagini avevano spinto Giuseppe a chiedere il falò di confronto anticipato: inizialmente sembrava che la relazione fosse giunta al capolinea, salvo poi tornare sui propri passi e concedersi una seconda possibilità, uscendo dal programma mano nella mano.

"Ci siamo fidanzati da piccoli e purtroppo nel rapporto ci siamo chiusi a parecchie cose, ma ora spero di poter ripartire con più fiducia e tranquillità - aveva spiegato Giuseppe durante l'ultimo confronto -. Siamo venuti qui perché ti avevo promesso di farti vedere tutt'altro e ora capisco il dolore che tu hai provato in questi anni". E aveva aggiunto: "Spero di poter ricominciare da zero e poter creare una famiglia con te".