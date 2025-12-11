Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, tutta la storia d'amore da "Temptation Island" alle nozze

La coppia, protagonista del docu-reality nel 2023, si racconta a "Verissimo" durante l'appuntamento di sabato 13 dicembre
L'inizio della storia d'amore, le difficoltà, il viaggio nei sentimenti vissuto a "Temptation Island", le nuove consapevolezze e il successivo matrimonio. La relazione che lega Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara è stata segnata da diversi alti e bassi, fino al più bel lieto fine, le nozze celebrate nel luglio 2025: la coppia si racconta a "Verissimo" durante la puntata in onda il 13 dicembre su Canale 5.
Gabriela e Giuseppe, entrambi originari di Salerno, si sono conosciuti quando erano ancora adolescenti: lei aveva 12 anni e lui 16. Dopo sette anni di relazione, avevano deciso di partecipare a "Temptation Island" quando lei aveva scoperto che il ragazzo era iscritto a sua insaputa a un sito di incontri con il nickname "American Boy". Il docu-reality aveva evidenziato le rispettive difficoltà, con la ragazza che si era avvicinata al tentatore Fouad, al punto da entrare con lui nella stanza dei single. Tali immagini avevano spinto Giuseppe a chiedere il falò di confronto anticipato: inizialmente sembrava che la relazione fosse giunta al capolinea, salvo poi tornare sui propri passi e concedersi una seconda possibilità, uscendo dal programma mano nella mano.
"Ci siamo fidanzati da piccoli e purtroppo nel rapporto ci siamo chiusi a parecchie cose, ma ora spero di poter ripartire con più fiducia e tranquillità - aveva spiegato Giuseppe durante l'ultimo confronto -. Siamo venuti qui perché ti avevo promesso di farti vedere tutt'altro e ora capisco il dolore che tu hai provato in questi anni". E aveva aggiunto: "Spero di poter ricominciare da zero e poter creare una famiglia con te".
Poche settimane dopo l'esperienza a "Temptation Island", Giuseppe e Gabriela erano stati ospiti di "Uomini e Donne", dove il ragazzo aveva organizzato una romantica proposta di matrimonio. "L'altra mattina ti ho detto una bugia, sono andato in un negozio per prendere questo", aveva detto dandole l'anello ed evidenziando ancora una volta di essere cambiato.
"A gennaio 2023 ho avuto un crollo. Dentro di me sapevo che mi aveva tradita, ma lui negava", aveva raccontato Gabriela a "Verissimo". La ragazza aveva dunque proseguito: "Sono stata malissimo in quel periodo, ma non riuscivo a lasciarlo. Ho perso 45 chili".
"Perdere tutto quel peso, in così poco tempo, non ha fatto bene alla mia salute, mi ha portato anche dei problemi" aveva aggiunto.
Giuseppe aveva invece dichiarato: "Ero in un momento di confusione. Non sapevo nemmeno io quello che volevo".
Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara si sono quindi uniti in matrimonio nel luglio 2025. Tra gli invitati, avevano preso parte alla cerimonia anche Francesca Sorrentino e Alessia Bottiglia, con cui Gabriela strinse amicizia all'interno del docu-reality in onda su Canale 5.