"Temptation Island", Filippo Bisciglia svela le curiosità del programma

"Temptation Island" 2026, tutte le coppie della nuova edizione
© Da video
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Cresce l'attesa per la nuova edizione di "Temptation Island", al via mercoledì 24 giugno in prima serata su Canale 5. A pochi giorni dalla messa in onda del nuovo viaggio nei sentimenti, che coinvolgerà le sette coppie protagoniste, il conduttore Filippo Bisciglia ha svelato alcune curiosità legate alla produzione e al backstage del programma.
"Voglio svelarvi tre cose che sicuramente non sapete", ha esordito in una clip condivisa sui social di "Temptation Island".
Il primo approfondimento riguarda le riprese: "Ci sono quasi 100 telecamere remotate, cioè che sono attaccate al muro e si muovono. Poi ci sono all'incirca 20 cameramen con altrettante telecamere. Per esempio, al falò ci sono dietro di me tantissimi operatori con le telecamere mobili".
Bisciglia prosegue dunque rispondendo a una domanda avanzata tante volte: "Se dovesse piovere e voi avete organizzato il falò, cosa fate? Si risolve con il "cover set", cioè un falò al coperto. In passato è successo, i più attenti se ne saranno accorti".
"La terza curiosità mi riguarda - prosegue il conduttore - Cosa faccio quando non mi vedete? Sono qui che controllo tutto quanto ai monitor, guardo i ragazzi, li studio, ma soprattutto sono reperibile 24 ore su 24. Sono un po' come il pronto soccorso dell'amore. Infatti una volta sono entrato nel villaggio tipo alle 3 di notte".
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