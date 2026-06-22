AL VIA iL 24 GIUGNO

"Temptation Island", Filippo Bisciglia svela le curiosità del programma

In attesa che la nuova edizione prenda il via, il conduttore condivide sui social alcune informazioni sul docu-reality di Canale 5

22 Giu 2026 - 11:15
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Da video

© Da video

Cresce l'attesa per la nuova edizione di "Temptation Island", al via mercoledì 24 giugno in prima serata su Canale 5. A pochi giorni dalla messa in onda del nuovo viaggio nei sentimenti, che coinvolgerà le sette coppie protagoniste, il conduttore Filippo Bisciglia ha svelato alcune curiosità legate alla produzione e al backstage del programma.
"Voglio svelarvi tre cose che sicuramente non sapete", ha esordito in una clip condivisa sui social di "Temptation Island".

Google Preferred Site

Il primo approfondimento riguarda le riprese: "Ci sono quasi 100 telecamere remotate, cioè che sono attaccate al muro e si muovono. Poi ci sono all'incirca 20 cameramen con altrettante telecamere. Per esempio, al falò ci sono dietro di me tantissimi operatori con le telecamere mobili".

Bisciglia prosegue dunque rispondendo a una domanda avanzata tante volte: "Se dovesse piovere e voi avete organizzato il falò, cosa fate? Si risolve con il "cover set", cioè un falò al coperto. In passato è successo, i più attenti se ne saranno accorti".

Leggi anche

"Temptation Island", la storica sigla confermata per la nuova edizione del reality

"Temptation Island", tutte le coppie della nuova edizione

"La terza curiosità mi riguarda - prosegue il conduttore - Cosa faccio quando non mi vedete? Sono qui che controllo tutto quanto ai monitor, guardo i ragazzi, li studio, ma soprattutto sono reperibile 24 ore su 24. Sono un po' come il pronto soccorso dell'amore. Infatti una volta sono entrato nel villaggio tipo alle 3 di notte".

"Temptation Island" 2026, tutte le coppie della nuova edizione

1 di 7
© Da video
© Da video
© Da video

© Da video

© Da video

temptation island
filippo bisciglia