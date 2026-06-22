"Temptation Island", Filippo Bisciglia svela le curiosità del programma

Il primo approfondimento riguarda le riprese: "Ci sono quasi 100 telecamere remotate, cioè che sono attaccate al muro e si muovono. Poi ci sono all'incirca 20 cameramen con altrettante telecamere. Per esempio, al falò ci sono dietro di me tantissimi operatori con le telecamere mobili".



Bisciglia prosegue dunque rispondendo a una domanda avanzata tante volte: "Se dovesse piovere e voi avete organizzato il falò, cosa fate? Si risolve con il "cover set", cioè un falò al coperto. In passato è successo, i più attenti se ne saranno accorti".