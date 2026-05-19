Bisciglia ha poi parlato direttamente del programma che sta per ricominciare: "Un po’ di anni fa iniziai a guardare un programma fighissimo, e il mio sogno era quello di poterlo condurre. Quel programma si chiamava, anzi si chiama "Temptation Island". Stiamo tornando, stiamo tornando. Preparatevi". Dopo il filmato, Bisciglia ha pubblicato anche una foto accompagnata da una frase eloquente: “Il motore è acceso, che bello”.