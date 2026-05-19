Verso il falò

Temptation Island, Filippo Bisciglia rompe il silenzio sul ritorno del reality

In un video pubblicato sui social, il conduttore ha ricordato che manca poco alla nuova edizione del reality

19 Mag 2026 - 16:43
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Ufficio Stampa Fascino

© Ufficio Stampa Fascino

Manca poco al ritorno di Temptation Island su Canale 5. A confermarlo, tramite un video pubblicato sui social, è Filippo Bisciglia, il conduttore del reality show estivo.

Per il momento non sono stati diffusi dettagli sulle eventuali novità della nuova edizione, quindi sarà necessario portare ancora un po’ di pazienza prima di scoprire la data di inizio ufficiale e l’identità dei vari concorrenti. 

Leggi anche

"Grande Fratello", tutti i vincitori e cosa fanno oggi

Pamela Camassa dopo l’addio a Filippo Bisciglia bacia Stefano Russo

Le parole di Filippo Bisciglia

 Nel suo video, Bisciglia ha fatto il possibile per alimentare l’entusiasmo nei confronti di Temptation Island e ricordare che il ritorno del reality è ormai imminente. “Buonasera a tutti, mi chiamo Filippo Bisciglia e vengo da Roma”, ha esordito. “Vi racconto la mia vita: io da piccolino invece dei cartoni animati, giocavo a tennis e guardavo i programmi televisivi. Di tutti i tipi", ha proseguito il conduttore.

Bisciglia ha poi parlato direttamente del programma che sta per ricominciare: "Un po’ di anni fa iniziai a guardare un programma fighissimo, e il mio sogno era quello di poterlo condurre. Quel programma si chiamava, anzi si chiama "Temptation Island". Stiamo tornando, stiamo tornando. Preparatevi". Dopo il filmato, Bisciglia ha pubblicato anche una foto accompagnata da una frase eloquente: “Il motore è acceso, che bello”.

Grande successo del programma

  "Temptation Island" è diventato uno dei reality più seguiti della televisione italiana: la stagione 2025 ha registrato una media di 3 milioni e 893 mila spettatori e quasi il 30% di share. 

Leggi anche

Tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa amore finito dopo 17 anni insieme

"Temptation Island", Sonia B. svela: "Simone mi ha tradito prima del programma" | Poi il gender reveal

Chi è Filippo Bisciglia?

 Nato a Roma nel 1977 e cresciuto con una forte passione per il tennis, praticato a livello agonistico fino alla fine del liceo, Filippo Bisciglia ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo comparendo in alcuni spot pubblicitari. Il vero debutto televisivo è arrivato nel 2006, quando è entrato nel cast del Grande Fratello come concorrente, esperienza che ha segnato l’inizio della sua carriera da personaggio televisivo.

Leggi anche

"Temptation Island", Sonia M. e Alessio più uniti che mai: "Ci siamo riscoperti"

"Temptation Island", Valentina e Antonio presto sposi: Rosario è il testimone

Da allora, spinto da un interesse crescente per la televisione, Bisciglia ha partecipato a vari altri programmi. La sua carriera è cambiata per sempre nel 2014, quando Maria De Filippi l’ha scelto come voce narrante e volto di "Temptation Island". Da allora è divento un punto di riferimento del reality, accompagnando il racconto delle coppie senza mai esprimere giudizi, ma limitandosi a guidare il pubblico.

Ti potrebbe interessare

videovideo
temptation island
filippo bisciglia

Sullo stesso tema