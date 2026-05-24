Come confermato di recente dal conduttore Filippo Bisciglia, manca poco al ritorno in televisione di Temptation Island. E mentre i fan si preparano a rivivere di nuovo le emozioni del falò di confronto, una delle ex partecipanti del programma è tornata a parlare della sua gravidanza sui social.
Si tratta di Valentina Riccio, che su Instagram ha svelato ai follower vari dettagli sulla dolce attesa, al termine della quale lei e il compagno Antonio Panico diventeranno genitori per la prima volta. Il gender reveal è atteso per le prossime settimane, ma intanto sono arrivate alcune anticipazioni sul possibile nome.
I possibili nomi
Valentina ha svelato che se avrà una bambina la chiamerà Anastasia o Vittoria. E se invece sarà maschio? Beh, al momento lei e Antonio non hanno ancora preso una decisione sull'eventuale nome. Durante la festa per il gender reveal diventerà tutto meno nebuloso. Al party parteciperanno solo amici stretti e familiari, quindi in questa occasione non ci sarà una reunion con altri ex partecipanti di Temptation Island. "Questi momenti sono intimi e vanno vissuti con persone con le quali c'è un legame e con le quali ci si sente spesso, anche via messaggio", ha spiegato Valentina, lasciando intendere di non avere un rapporto così stretto con le sue ex compagne di avventura.
Il rapporto con Antonio
Al momento tra Valentina e Antonio sembra andare tutto per il verso giusto, tuttavia negli scorsi mesi non sono mancati dei dissapori. In particolare, l'inverno scorso ha segnato un passaggio delicato per la coppia, proprio nel momento in cui aveva annunciato pubblicamente l'intenzione di sposarsi. In quella fase, infatti, si è aperta una crisi improvvisa che ha messo in discussione l'equilibrio della relazione, con Antonio che si sarebbe lasciato prendere dal panico dopo aver realizzato di aver affrettato alcune scelte.
Tra le ipotesi circolate all'epoca, si era parlato anche della possibile presenza di un'altra donna, ma la realtà, secondo quanto raccontato dalla stessa Valentina, sarebbe stata più complessa. In un'intervista, la donna ha spiegato che in quel periodo la coppia era arrivata a una separazione vera e propria, vissuta da lei con grande difficoltà emotiva: "Per me non è stato un periodo facile. Vivevo con amarezza e un buco allo stomaco", ha dichiarato, aggiungendo che i figli sono stati il suo principale punto di riferimento e sostegno.
La crisi, però, è durata solo alcune settimane. Valentina ha infatti sottolineato come il suo sentimento non sia mai cambiato e che quella distanza abbia aiutato Antonio a chiarirsi le idee su ciò che desiderava davvero. In quel periodo, secondo il suo racconto, lui avrebbe anche dimostrato segnali concreti di cambiamento e maggiore consapevolezza. Successivamente è arrivato un ulteriore snodo della loro storia con la gravidanza, definita da Valentina come fortemente voluta da Antonio. Lei stessa ha ammesso che, personalmente, avrebbe preferito aspettare ancora un po', pur riconoscendo che certe decisioni non sono sempre programmabili.