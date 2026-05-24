Valentina ha svelato che se avrà una bambina la chiamerà Anastasia o Vittoria. E se invece sarà maschio? Beh, al momento lei e Antonio non hanno ancora preso una decisione sull'eventuale nome. Durante la festa per il gender reveal diventerà tutto meno nebuloso. Al party parteciperanno solo amici stretti e familiari, quindi in questa occasione non ci sarà una reunion con altri ex partecipanti di Temptation Island. "Questi momenti sono intimi e vanno vissuti con persone con le quali c'è un legame e con le quali ci si sente spesso, anche via messaggio", ha spiegato Valentina, lasciando intendere di non avere un rapporto così stretto con le sue ex compagne di avventura.