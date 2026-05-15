L’intervento non è stato semplice. Dopo le procedure mediche di rito, Chiofalo è stato intubato e sottoposto all’anestesia generale. L’operazione è durata 7 ore e 49 minuti. "La guarigione è migliore, il colore uniforme", ha spiegato il professionista al termine della seduta. Soddisfatto anche Francesco Chiofalo, che ha commentato con entusiasmo il risultato ottenuto: "Anziché metterci otto mesi, in un pomeriggio ho fatto".