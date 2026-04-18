Tutto nasce da una recente intervista televisiva, durante la quale Lenticchio, senza troppi filtri, aveva ammesso uno dei suoi difetti più imbarazzanti: un odore dei piedi particolarmente intenso. Una dichiarazione che, nel mondo dei social, non è passata inosservata. Anzi, ha avuto un effetto decisamente imprevedibile. Secondo quanto raccontato dallo stesso influencer nelle sue storie Instagram, la situazione è rapidamente degenerata tanto da ricevere richieste sempre più insistenti e, a tratti, assurde. Tra le proposte ricevute: spedire calzini usati per posta o addirittura incontrare di persona i fan disposti a pagare cifre importanti pur di vivere l'esperienza olfattiva dal vivo.