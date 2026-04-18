Francesco Chiofalo, offerte shock per annusare i suoi piedi: "Mi offrono migliaia di euro"
Dalla confessione in un'intervista televisiva a una pioggia di messaggi surreali: Lenticchio travolto da proposte a cinque zeri per calzini usati e incontri al limite
C'è chi sogna contratti milionari, chi campagne pubblicitarie e chi, invece, si ritrova sommerso da offerte decisamente fuori dal comune. Protagonista di questa storia al limite del surreale è Francesco Chiofalo, che nelle ultime ore ha acceso il gossip con una rivelazione tanto curiosa quanto inaspettata. "Mi stanno offrendo migliaia di euro per annusare i miei piedi" ha raccontato tra le risate in un video social.
La confessione
Tutto nasce da una recente intervista televisiva, durante la quale Lenticchio, senza troppi filtri, aveva ammesso uno dei suoi difetti più imbarazzanti: un odore dei piedi particolarmente intenso. Una dichiarazione che, nel mondo dei social, non è passata inosservata. Anzi, ha avuto un effetto decisamente imprevedibile. Secondo quanto raccontato dallo stesso influencer nelle sue storie Instagram, la situazione è rapidamente degenerata tanto da ricevere richieste sempre più insistenti e, a tratti, assurde. Tra le proposte ricevute: spedire calzini usati per posta o addirittura incontrare di persona i fan disposti a pagare cifre importanti pur di vivere l'esperienza olfattiva dal vivo.
La miccia? Proprio quella frase pronunciata davanti alle telecamere. Tanto è bastato per attirare l’attenzione di un pubblico molto specifico, trasformando un dettaglio personale in un business potenziale. Ma Chiofalo, noto anche per la partecipazione a Temptation Island, non sembra intenzionato a cavalcare l'onda.
"No grazie": il rifiuto netto
Con un video pubblicato sui social, il personal trainer ha voluto mettere un punto alla vicenda. Il tono è chiaro: nessuna apertura a questo tipo di richieste. "Questa cosa è impossibile, mi sentirei troppo in soggezione a farlo, quindi, la risposta è no" ha spiegato, sottolineando come non sia disposto ad accettare, nonostante le cifre allettanti.