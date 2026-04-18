LA CONFESSIONE SOCIAL

Francesco Chiofalo, offerte shock per annusare i suoi piedi: "Mi offrono migliaia di euro"

Dalla confessione in un'intervista televisiva a una pioggia di messaggi surreali: Lenticchio travolto da proposte a cinque zeri per calzini usati e incontri al limite

18 Apr 2026 - 13:33
© Instagram

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C'è chi sogna contratti milionari, chi campagne pubblicitarie e chi, invece, si ritrova sommerso da offerte decisamente fuori dal comune. Protagonista di questa storia al limite del surreale è Francesco Chiofalo, che nelle ultime ore ha acceso il gossip con una rivelazione tanto curiosa quanto inaspettata. "Mi stanno offrendo migliaia di euro per annusare i miei piedi" ha raccontato tra le risate in un video social.

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 Tutto nasce da una recente intervista televisiva, durante la quale Lenticchio, senza troppi filtri, aveva ammesso uno dei suoi difetti più imbarazzanti: un odore dei piedi particolarmente intenso. Una dichiarazione che, nel mondo dei social, non è passata inosservata. Anzi, ha avuto un effetto decisamente imprevedibile. Secondo quanto raccontato dallo stesso influencer nelle sue storie Instagram, la situazione è rapidamente degenerata tanto da ricevere richieste sempre più insistenti e, a tratti, assurde. Tra le proposte ricevute: spedire calzini usati per posta o addirittura incontrare di persona i fan disposti a pagare cifre importanti pur di vivere l'esperienza olfattiva dal vivo.

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La miccia? Proprio quella frase pronunciata davanti alle telecamere. Tanto è bastato per attirare l’attenzione di un pubblico molto specifico, trasformando un dettaglio personale in un business potenziale. Ma Chiofalo, noto anche per la partecipazione a Temptation Island, non sembra intenzionato a cavalcare l'onda.

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"No grazie": il rifiuto netto

 Con un video pubblicato sui social, il personal trainer ha voluto mettere un punto alla vicenda. Il tono è chiaro: nessuna apertura a questo tipo di richieste. "Questa cosa è impossibile, mi sentirei troppo in soggezione a farlo, quindi, la risposta è no" ha spiegato, sottolineando come non sia disposto ad accettare, nonostante le cifre allettanti.

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