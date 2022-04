Drusilla Gucci non ha perdonato Francesco Chiofalo: "Sono ancora arrabbiata"

Sembrava tornato il sereno tra

Drusilla Gucci

Francesco Chiofalo

Malena

"La Pupa e il Secchione Show"

Barbara d'Urso

, ma a quanto pare tra i due è ancora crisi. All'ex naufraga de "L'Isola dei Famosi" non erano piaciuti gli atteggiamenti del fidanzato che aveva gradito le avances dell'attrice hard. La pornostar, nell'ultima puntata del programma condotto da, aveva chiesto a Chiofalo di trascorrere una notte insieme ricevendo una risposta positiva da parte del "pupo". Un passaggio che Drusilla non aveva ascoltato: la ragazza, infatti, era dietro le quinte della trasmissione e secondo quanto raccontato a "Pomeriggio Cinque" non aveva capito bene cosa si fossero detti Chiofalo e Malena.

Per questo, nonostante le scuse ricevute in studio dal compagno, Gucci si è detta ancora infastidita dalla situazione: "Sono ancora in una fase meditativa - ha spiegato a Barbara d'Urso - non sono arrabbiatissima, ma sono ancora abbastanza arrabbiata. Non avevo sentito che Francesco aveva accettato la proposta di dormire con Malena, dormisse da un'altra parte". E a Barbara d'Urso che le chiede se lei abbia deciso di prendersi una

pausa di riflessione

lo saprà presto

, risponde: "Lui non lo sa ancora, ma. Ne parleremo quando lui uscirà dal programma e risolveremo".