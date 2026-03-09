Temptation Island, Sonia Barrile e Simone Margagliotti sono diventati genitori: nato il piccolo Gabriel
L'ex protagonista di Temptation Island ha dato alla luce il suo primo figlio l'8 marzo. Accanto a lei in ospedale anche l'ex compagno Simone Margagliotti
Fiocco azzurro per Sonia Barrile, che è diventata mamma per la prima volta. L'ex volto del reality Temptation Island ha annunciato sui social la nascita del piccolo Gabriel, venuto alla luce l'8 marzo, proprio nel giorno della Festa della Donna. Con un semplice ma emozionante messaggio - "Benvenuto Gabriel" - la neo mamma ha condiviso con i follower la gioia del momento, pubblicando su Instagram le prime immagini del neonato e ringraziando i fan per il sostegno ricevuto durante tutta la gravidanza e nelle ore del parto.
Simone Margagliotti presente in ospedale
Accanto a lei, nel giorno più importante, c'era anche l'ex compagno Simone Margagliotti. Nonostante la loro relazione sia terminata da tempo, il personal trainer non ha fatto mancare il proprio supporto ed è rimasto vicino a Sonia durante il parto. Nelle foto condivise online compare anche Simone mentre tiene tra le braccia il piccolo Gabriel, oltre ad alcuni momenti più intimi trascorsi in ospedale subito dopo la nascita.
Una storia d’amore segnata da alti e bassi
La vicenda sentimentale tra Sonia Barrile e Simone Margagliotti aveva appassionato il pubblico televisivo durante la loro partecipazione a Temptation Island. Nel corso del programma, infatti, Simone si era avvicinato a una tentatrice, arrivando anche a scambiarsi un bacio con lei. Un episodio che aveva spinto Sonia a lasciare il reality da sola, mettendo fine alla relazione.
Dopo l'esperienza nel villaggio, però, i due avevano scoperto di aspettare un figlio e avevano provato a ricucire il rapporto. Il tentativo di riconciliazione è durato poco: Sonia avrebbe poi scoperto un nuovo tradimento e deciso definitivamente di chiudere la storia.
"Saremo due genitori, anche se non più una coppia"
Ospite di "Verissimo" lo scorso ottobre, Sonia aveva spiegato di essere serena rispetto alla decisione presa. Pur non essendo più una coppia, aveva chiarito che Simone avrebbe comunque avuto un ruolo nella vita del bambino. "Non siamo più insieme, ma saremo due genitori" aveva dichiarato, sottolineando l'importanza di garantire al figlio la presenza di entrambi.
Le prime foto e il doppio cognome
Negli ultimi mesi Simone ha continuato a seguire da vicino la gravidanza. Il bambino porterà il doppio cognome, Margagliotti Barrile, una scelta che riflette la volontà di condividere la responsabilità genitoriale pur vivendo separati. Sonia ha accompagnato le immagini del piccolo con un tenero messaggio: "Benvenuto amore mio". Anche Simone ha pubblicato alcune foto del figlio, scrivendo semplicemente: "Ti amo Gabriel".