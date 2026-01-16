"Ce la metterò tutta, tutto me stesso per far sì che lei possa tornare insieme a me. Perché è l'unica cosa che voglio ad oggi e lo spero tanto". Così Simone Margagliotti in un video condiviso sui social dove si mostra intenzionato a riallacciare i rapporti con Sonia Barrile, che ha scoperto la gravidanza dopo la partecipazione a Temptation Island. I due, infatti, sono stati protagonisti dell'edizione 2025 del reality.