La coppia aspetta un figlio, la scoperta dopo la partecipazione al reality
"Ce la metterò tutta, tutto me stesso per far sì che lei possa tornare insieme a me. Perché è l'unica cosa che voglio ad oggi e lo spero tanto". Così Simone Margagliotti in un video condiviso sui social dove si mostra intenzionato a riallacciare i rapporti con Sonia Barrile, che ha scoperto la gravidanza dopo la partecipazione a Temptation Island. I due, infatti, sono stati protagonisti dell'edizione 2025 del reality.
Una storia d'amore arrivata al capolinea proprio nel programma. Durante il percorso del reality, Simone si era avvicinato sempre di più alla tentatrice Rebecca. Poi il bacio lontano dalle telecamere. Premesse che hanno portato Sonia a decidere di chiudere la relazione con il personal trainer. Usciti dal programma i due hanno tentato il riavvicinamento, con scarsi risultati.
Da quando Sonia ha scoperto di essere incinta, i due hanno deciso di rimanere in rapporti civili per il bene del piccolo. La data del parto potrebbe essere il 25 febbraio. "Il corpo che cambia può sorprendere, spaventare, mettere in discussione ciò che pensavamo di conoscere di noi stesse", scrive la ragazza al corredo di un post su Instagram che ne ritrae il pancione.
"Sto imparando a osservare queste trasformazioni con più rispetto e meno giudizio, sapendo che non sempre è semplice accettarle. Ogni donna che vive un cambiamento profondo sa cosa significa ritrovarsi diversa allo specchio. Ma il corpo femminile, in ogni fase, racconta forza, adattamento e una capacità unica di trasformarsi per accogliere ciò che la vita porta", conclude.