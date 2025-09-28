"Temptation Island", Sonia Mattalia: "Non ho perdonato Alessio ma ho voluto comprenderlo"

Ospiti a "Verissimo" Sonia Mattalia e Alessio Loparco parlano delle parole che sono state dette durante il primo falò a "Temptation Island" e di come hanno superato la loro crisi. "Ho sofferto molto per le parole di Alessio, non sono cose che si superano facilmente. Non l'ho perdonato ma ho voluto comprenderlo. Oggi siamo sereni, abbiamo ripreso una vita normale" racconta Sonia.