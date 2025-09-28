"Temptation Island", Sonia Mattalia: "Non ho perdonato Alessio ma ho voluto comprenderlo"

A "Verissimo" l'ex coppia di concorrenti: "Siamo sereni, abbiamo ripreso una vita normale"
Ospiti a "Verissimo" Sonia Mattalia e Alessio Loparco parlano delle parole che sono state dette durante il primo falò a "Temptation Island" e di come hanno superato la loro crisi. "Ho sofferto molto per le parole di Alessio, non sono cose che si superano facilmente. Non l'ho perdonato ma ho voluto comprenderlo. Oggi siamo sereni, abbiamo ripreso una vita normale" racconta Sonia.
"Sono una donna di carattere per questo ho voluto subito incontrarlo perché in quel contesto era l'unico modo per confrontarsi. Non avevo mai sentito dire quelle cose da lui, era molto arrabbiato con me e da lì in poi è andato avanti con quella rabbia. Secondo lui gli avevo tolto la possibilità di proseguire nell'esperienza di "Temptation Island"" prosegue Sonia.
"Sono profondamente pentito perché sono stato un animale nei suoi confronti e mi dispiace tremendamente. Già rivedere gli spezzoni di quegli attimi mi causa dolore, in quel contesto ero completamente annebbiato. Ho preso la richiesta del suo falò come una vendetta ed ho reagito d'istinto, ho superato il limite in quel frangente, non sono quella persona lì" conclude Alessio Loparco.
