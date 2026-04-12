Dopo aver abituato il pubblico a continui colpi di scena, Valentina Riccio e Antonio Panico tornano a far parlare di sé con una notizia destinata a cambiare tutto: diventeranno genitori. I due, conosciuti dal grande pubblico grazie al reality Temptation Island, hanno condiviso la novità sui social, raccontando con entusiasmo l'inizio di questa nuova fase della loro vita. Valentina ha rivelato di essere al terzo mese di gravidanza e di non conoscere ancora il sesso del bambino, anche se ha già confessato una preferenza. La coppia ha inoltre anticipato l'intenzione di organizzare una festa a Napoli per svelarlo nelle prossime settimane.