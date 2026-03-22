Valerio Ciaffaroni ha incontrato Arianna, conosciuta da tutti come Ary nel programma, dove si era presentato insieme alla fidanzata Sarah. Tra Valerio e la tentatrice la connessione è nata quasi subito, complice anche una passione condivisa per la Lazio, che ha fatto da primo terreno di intesa. Da semplici conversazioni si è passati a una sintonia sempre più evidente, fino a un'intimità che ha inevitabilmente compromesso il rapporto già fragile con la fidanzata e ha fatto sbocciare un nuovo amore.