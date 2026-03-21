A cambiare radicalmente il suo punto di vista è stata soprattutto la recente paternità. Simone e Sonia sono diventati genitori da poco, un evento che ha avuto un forte impatto emotivo su entrambi. Margagliotti ha raccontato come la nascita del figlio abbia trasformato completamente la sua vita, ridefinendo priorità, paure e sogni. Un cambiamento profondo che lo ha portato a riflettere ancora di più sugli errori commessi e sul valore della famiglia.