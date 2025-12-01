Sesso davanti alle telecamere: nuovo scandalo a "Temptation Island" Spagna

Il filmato, che dura circa dodici minuti, è stato mostrato integralmente e senza censure al fidanzato Gilbert durante il falò in spaiggia. Quando ha scoperto il tradimento, scioccato dalle immagini, il ragazzo ha lasciato il falò nel tentativo di entrare nella villa delle fidanzate. Tuttavia, è stato bloccato dalla produzione, ma ha ottenuto un confronto immediato con la compagna Claudia.