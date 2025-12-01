Sesso davanti alle telecamere: nuovo scandalo a "Temptation Island" Spagna

Dopo il "caso Montoya" la versione iberica del reality show torna a far discutere
La versione spagnola di "Temptaion Island" ha regalato un nuovo scandalo a luci rosse. La concorrente Claudia Martinez, fidanzata all’interno del programma con Gilbert, si sarebbe lasciata andare con il tentatore Gerard Moreno. I due si sarebbero spinti molto in là, arrivando avere rapporti sessuali sotto lo sguardo delle telecamere. Le immagini mostrano la coppia in due scene distinte: una in piscina, l’altra nella camera da letto.
Il filmato, che dura circa dodici minuti, è stato mostrato integralmente e senza censure al fidanzato Gilbert durante il falò in spaiggia. Quando ha scoperto il tradimento, scioccato dalle immagini, il ragazzo ha lasciato il falò nel tentativo di entrare nella villa delle fidanzate. Tuttavia, è stato bloccato dalla produzione, ma ha ottenuto un confronto immediato con la compagna Claudia.
Non è la prima volta che Temptation Island Spagna finisce al centro delle polemiche. Fino a poco tempo fa, il nome al centro dei social era quello di José Carlos Montoya, coinvolto in un caso assai simile nella versione iberica del programma. A differenza della versione italiana, in cui non ci sono le telecamere all'interno della casa dei single, nell'edizione spagnola di "Temptation Island" le coppie si possono spiare in qualunque ambiente del villaggio. Nella precedente edizione del docu-reality, Montoya aveva ricevuto un video della sua fidanzata Anita mentre baciava il tentatore Manuel nella jacuzzi con lui che le afferrava il sedere. Le immagini in diretta provocarono una reazione drammatica del ragazzo: rabbia, pianto, lanci di oggetti, e una fuga a perdifiato sulla spiaggia per cogliere in flagrante i due amanti.