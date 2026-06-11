"La ruota della fortuna", la nuova campionessa Martina vince oltre 100mila euro

Arrivata quindi alla "Ruota delle meraviglie" con un bottino di 22.600 euro, Martina ha affrontato i tre tabelloni finali da comporre a tema Media. Nonostante i primi due tentativi non siano andati a buon fine, la concorrente non si è data per vinta ed è riuscita a risolvere l'ultimo enigma, sbloccando così la busta corrispondente. Una busta contenente ben 100mila euro, di fronte alla quale Martina e il fidanzato Andrea - che l'ha sostenuta durante l'esperienza televisiva - non sono riusciti a trattenere l'emozione.