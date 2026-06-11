SU CANALE 5

"La ruota della fortuna", la nuova campionessa Martina vince oltre 100mila euro

Al gioco finale, la psicologa di Assemini (Cagliari) si è aggiudicata il secondo montepremi più alto

11 Giu 2026 - 10:30
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Da video

© Da video

Vincita da capogiro a "La ruota della fortuna", con la nuova campionessa Martina che al primo tentativo si aggiudica un montepremi abbondantemente oltre i 100mila euro. Durante la puntata in onda mercoledì 10 giugno su Canale 5, la psicologa originaria di Assemini - comune in provincia di Cagliari - ha superato brillantemente la prima fase del quiz e all'ultima manche è riuscita ad avere la meglio sul precedente campione Lorenzo.

videovideo

Arrivata quindi alla "Ruota delle meraviglie" con un bottino di 22.600 euro, Martina ha affrontato i tre tabelloni finali da comporre a tema Media. Nonostante i primi due tentativi non siano andati a buon fine, la concorrente non si è data per vinta ed è riuscita a risolvere l'ultimo enigma, sbloccando così la busta corrispondente. Una busta contenente ben 100mila euro, di fronte alla quale Martina e il fidanzato Andrea - che l'ha sostenuta durante l'esperienza televisiva - non sono riusciti a trattenere l'emozione.

Leggi anche

"La ruota della fortuna", il campione Daniele vince 200mila euro

"La ruota della fortuna", lo storico concorrente Giancarlo torna 31 anni dopo la risposta sulle Amazzoni

Ti potrebbe interessare

videovideo
la ruota della fortuna

Sullo stesso tema