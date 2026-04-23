NELLA STORIA DEL QUIZ

"La ruota della fortuna", lo storico concorrente Giancarlo torna 31 anni dopo la risposta sulle Amazzoni

"Ha rifiutato i soldi e ha preferito la gloria eterna", commenta Samira Lui

23 Apr 2026 - 09:45
© Da video

© Da video

A "La ruota della fortuna" Gerry Scotti accoglie in studio il signor Giancarlo, volto storico del quiz grazie a un'ironica risposta di fronte a un tabellone sulle Amazzoni. "Trentuno anni dopo torna a trovarci un mitico concorrente di Mike Bongiorno, diventato famoso per una sua risposta simpatica che poi è divenuta storica", ha commentato il conduttore durante la puntata in onda mercoledì 22 aprile su Canale 5.

videovideo

"Grazie di essere venuto, grazie di cuore e della bella lettera che mi hai mandato - ha proseguito Gerry Scotti, rendendo poi omaggio a Mike Bongiorno -, Tu hai avuto l'onore di conoscerlo, io sono solo un suo umile discendente, ma mi fa piacere ritrovarti qui trentuno anni dopo".

"Ha rifiutato i soldi e ha preferito la gloria eterna", aggiunge Samira Lui, soffermandosi sulla risposta del signor Giancarlo che diede vita a un simpatico siparietto ricordato ancora oggi nella storia della televisione.

Leggi anche

"La Ruota della Fortuna", ricordate l'incidente delle "Amazzoni"?

"La ruota della fortuna", il campione Daniele vince 200mila euro

Ti potrebbe interessare

videovideo
la ruota della fortuna

Sullo stesso tema