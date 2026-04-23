"La ruota della fortuna", lo storico concorrente Giancarlo torna 31 anni dopo la risposta sulle Amazzoni
"Ha rifiutato i soldi e ha preferito la gloria eterna", commenta Samira Lui
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A "La ruota della fortuna" Gerry Scotti accoglie in studio il signor Giancarlo, volto storico del quiz grazie a un'ironica risposta di fronte a un tabellone sulle Amazzoni. "Trentuno anni dopo torna a trovarci un mitico concorrente di Mike Bongiorno, diventato famoso per una sua risposta simpatica che poi è divenuta storica", ha commentato il conduttore durante la puntata in onda mercoledì 22 aprile su Canale 5.
"Grazie di essere venuto, grazie di cuore e della bella lettera che mi hai mandato - ha proseguito Gerry Scotti, rendendo poi omaggio a Mike Bongiorno -, Tu hai avuto l'onore di conoscerlo, io sono solo un suo umile discendente, ma mi fa piacere ritrovarti qui trentuno anni dopo".
"Ha rifiutato i soldi e ha preferito la gloria eterna", aggiunge Samira Lui, soffermandosi sulla risposta del signor Giancarlo che diede vita a un simpatico siparietto ricordato ancora oggi nella storia della televisione.