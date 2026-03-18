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"La ruota della fortuna", il campione Daniele vince 200mila euro

Lo studente di Varese conquista il premio più alto del programma condotto da Gerry Scotti

18 Mar 2026 - 10:31
© Da video

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A "La ruota della fortuna", Daniele vince 200mila euro. Nella puntata di martedì 17 marzo il concorrente non solo si è confermato campione per la seconda puntata di fila, ma ha conquistato anche il premio più alto del programma condotto da Gerry Scotti. Dopo una serie di manche molto combattute con i suoi avversarsi, Daniele arriva a la Ruota delle Meraviglie rispondendo in maniera brillante a diversi tabelloni.

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Rispondendo al quesito su "Nello spazio", il concorrente riesce a rispondere correttamente a due tabelloni e, decidendo di seguire il consiglio della sua ragazza, apre la busta numero 3. Dopo aver aperto la busta, Gerry Scotti sostiene: "Faccio una previsione. Secondo me ci pensa ma non la cambia. Non si può tirare la coda alla fortuna. Secondo me non la cambia. Come si fanno a cambiare 200mila euro". Dopo aver letto il contenuto della busta, il ragazzo corre ad abbracciare la sua fidanzata tenendo in mano il premio.

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La Ruota della Fortuna, chi è il campione Daniele

 Daniele, campione del programma dal 16 marzo scorso, è originario di Uboldo, in provincia di Varese, ed è uno studente di filologia moderna. In una sola puntata, è riuscito a vincere una Fiat Panda Ibrida (rispondendo correttamente a tutti e tre i tabelloni della Ruota delle Meraviglie), un anno di spesa e 20mila euro di montepremi totali.

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