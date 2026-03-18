"La ruota della fortuna", il campione Daniele vince 200mila euro

Daniele, campione del programma dal 16 marzo scorso, è originario di Uboldo, in provincia di Varese, ed è uno studente di filologia moderna. In una sola puntata, è riuscito a vincere una Fiat Panda Ibrida (rispondendo correttamente a tutti e tre i tabelloni della Ruota delle Meraviglie), un anno di spesa e 20mila euro di montepremi totali.