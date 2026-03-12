La sorpresa

"La ruota della fortuna", Riccardo Cocciante fa cantare il pubblico di Canale 5

L'artista è stato ospite del programma guidato da Gerry Scotti e Samira Lui

12 Mar 2026 - 09:36
© Da video

© Da video

Riccardo Cocciante è stato ospite de "La ruota della fortuna" nella puntata di mercoledì 11 marzo. Il cantautore è stato protagonista di una sorpresa molto apprezzata nel corso del round musicale, a lui dedicato.

"Per me è un onore ospitarti - è stato il saluto di Gerry Scotti dopo aver ascoltato "Il tempo delle cattedrali" cantato dallo stesso Cocciante -, sapessi quante volte sei nominato nelle mie puntate. Vuoi per una canzone o per altro sei sempre molto citato". "Per me è un piacere", ha risposto il cantautore che celebra i 25 anni del suo musical "Notre Dame di Paris". "Sono meravigliato dal fatto che siamo ancora qui - ha aggiunto Cocciante -. Abbiamo cambiato pochissimo, ed è una bella soddisfazione dopo 25 anni".

Subito dopo Cocciante ha fatto un altro regalo al pubblico de "La ruota della fortuna", cantando uno spezzone di un suo grande classico: "Se stiamo insieme", facendo cantare tutti i presenti in studio. "Io non cambio con i tempi, vivo con loro - ha concluso -, resto sempre lo stesso, mi adeguo", ha concluso Cocciante prima di lasciare lo studio".

