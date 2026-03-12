"La ruota della fortuna", Riccardo Cocciante fa cantare il pubblico di Canale 5

"Per me è un onore ospitarti - è stato il saluto di Gerry Scotti dopo aver ascoltato "Il tempo delle cattedrali" cantato dallo stesso Cocciante -, sapessi quante volte sei nominato nelle mie puntate. Vuoi per una canzone o per altro sei sempre molto citato". "Per me è un piacere", ha risposto il cantautore che celebra i 25 anni del suo musical "Notre Dame di Paris". "Sono meravigliato dal fatto che siamo ancora qui - ha aggiunto Cocciante -. Abbiamo cambiato pochissimo, ed è una bella soddisfazione dopo 25 anni".