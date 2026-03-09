"La ruota della fortuna", Gerry Scotti si improvvisa cantante sulle note di Zucchero
Nella puntata dell'8 marzo, il conduttore si è divertito con la band esibendosi in "Donne"
© Da video
Una sorpresa particolare nella puntata dell'8 marzo de "La ruota della fortuna". Gerry Scotti, durante la serata, è salito nella postazione dove è collocata la band dei "Fortuna Five" per esibirsi a sorpresa sulle note di un brano di "Zucchero".
Nel corso della manche intitolata "Round Musicale", il conduttore si è posizionato accanto ai componenti della band, assistendo da lì alla partita. "Vengo su a cantarla io? - ha scherzato il conduttore -. Se mi aspettano quasi quasi vengo su".
E così è stato. La risposta è era a tema con la giornata internazionale delle donne: "Tributo alla forza delle donne nella quotidianità", era infatti la soluzione al brano di Zucchero "Donne". Canzone che scotti ha eseguito insieme al gruppo musicale che tutte le sere accompagna la trasmissione.
"Grazie, non avevo mai cantato con loro - ha detto il presentatore al termine della sua performance canora -. Non avevo provato, avrò sbagliato tutto ma sono felice di aver cantato nel giorno della festa delle donne, grazie".