"Chi vuol essere milionario", Giacomo vince 200mila euro nella dodicesima puntata
Dopo aver chiuso la fase delle qualifiche al secondo posto, l'avvocato di Dolo si ferma all'ottava domanda della sua scalata
© Da video
La dodicesima puntata di "Chi vuol essere milionario - Il torneo" si conclude con la vittoria di Giacomo, che si aggiudica un montepremi da 200mila euro. Durante l'appuntamento in onda domenica 1 marzo su Canale 5, l'avvocato di Dolo conclude la fase delle qualifiche al secondo posto, ottenendo così la possibilità di tentare alla scalata verso l'ambito milione.
Avvocato 30enne con il sogno di diventare un professore universitario di diritto, Giacomo non ha nascosto la passione per i Pooh e per Vasco Rossi, rocker di cui ha anche accennato un'imitazione nel game show di Canale 5.
Il primo a sedersi davanti a Gerry Scotti è Gabriele, studente di giornalismo originario di Grosseto. Il 23enne fissa il "paracadute" a quota 150mila euro, ma la sua esperienza si interrompe proprio alla domanda che gli avrebbe garantito la quota prefissata.
Tocca quindi a Giacomo, che con cautela fissa l'obiettivo minimo a 100mila euro. La sua scalata va ben oltre le iniziali aspettative e l'avvocato trentenne arriva a leggere la domanda che potrebbe garantirgli 300mila euro.
Di fronte a un quesito che pone l'attenzione su un fermacarte e portafortuna conservato sulla scrivania dell'ufficio ovale da Kennedy, Giacomo chiede l'aiuto dell'esperto e dopo una lunga riflessione preferisce fermarsi a quota 200mila euro.
L'ultima concorrente a prendere parte alla puntata è Adalisa, da Roverchiara. Dopo aver chiuso le qualifiche al primo posto, la professoressa di italiano, storia e geografia non risponde correttamente alla domanda da 200mila euro, consegnando dunque la vittoria a Giacomo.