Tocca quindi a Giacomo, che con cautela fissa l'obiettivo minimo a 100mila euro. La sua scalata va ben oltre le iniziali aspettative e l'avvocato trentenne arriva a leggere la domanda che potrebbe garantirgli 300mila euro.



Di fronte a un quesito che pone l'attenzione su un fermacarte e portafortuna conservato sulla scrivania dell'ufficio ovale da Kennedy, Giacomo chiede l'aiuto dell'esperto e dopo una lunga riflessione preferisce fermarsi a quota 200mila euro.



L'ultima concorrente a prendere parte alla puntata è Adalisa, da Roverchiara. Dopo aver chiuso le qualifiche al primo posto, la professoressa di italiano, storia e geografia non risponde correttamente alla domanda da 200mila euro, consegnando dunque la vittoria a Giacomo.







