"Chi vuol essere milionario", Pierre Aldo vince 300mila euro nella decima puntata
Il concorrente riesce a conquistare la cifra record fermandosi a un passo dal milione
© Da video
La decima puntata di "Chi vuol essere milionario" termina con una vincita molto importante. A ottenerla è stato il concorrente Pierre Aldo che si è fermato a un passo dal milione di euro, portando a casa la cifra di 300mila euro, il secondo assegno più alto dopo quello da un milione incassato da Vittoria Licari a dicembre.
Inizialmente eliminato durante le qualifiche e ripescato solo a causa dell'eliminazione lampo della concorrente che le aveva vinte, Pierre Aldo è riuscito a non perdere la calma nonostante si trovasse un po' a sorpresa a sedersi davanti a Gerry Scotti.
La scalata di Pierre Aldo
Pierre Aldo arriva dopo le scalate di Paolo da Bergamo, fermatosi alla cifra di 150mila euro, Cristiano da Milano, anche lui fermo alla stessa cifra e Lucia che, presa dall'emozione, si ferma soltanto alla terza domanda. Secondo il regolamento del programma, se un concorrente viene eliminato entro la terza domanda, viene ripescato il primo tra i concorrenti esclusi dalla manche a tempo. Così, tocca a Pierre Aldo, maresciallo dei carabinieri di Roma ma di origini svizzere. La sua scalata è fulminea e lo porta a leggere velocemente la domanda da 300 mila euro.
"Il 15 maggio 1939, cosa fece per la prima volta la futura regina Elisabetta II d'Inghilterra?", Pierre Aldo chiama l’aiuto dell’amico Giacomo, che lo aiuta ricordandogli la data di nascita di Elisabetta (1926). Con coraggio risponde: "Non ho niente da perdere, devo dare una risposta quindi scelgo la C: prese la metropolitana." Ed è la risposta che gli permette di superare tutti i suoi predecessori. Quindi, arriva a leggere la domanda da un milione di euro: "Tra questi episodi della vita di Gesù, quale è narrato in tutti e quattro i Vangeli?". Il concorrente decide di non rispondere, anche e si rivela una scelta saggia: il concorrente avrebbe scelto "la resurrezione di Lazzaro", mentre la risposta corretta era "la cacciata dei mercanti dal Tempio".