"Chi vuol essere milionario", Pierre Aldo vince 300mila euro nella decima puntata

"Il 15 maggio 1939, cosa fece per la prima volta la futura regina Elisabetta II d'Inghilterra?", Pierre Aldo chiama l’aiuto dell’amico Giacomo, che lo aiuta ricordandogli la data di nascita di Elisabetta (1926). Con coraggio risponde: "Non ho niente da perdere, devo dare una risposta quindi scelgo la C: prese la metropolitana." Ed è la risposta che gli permette di superare tutti i suoi predecessori. Quindi, arriva a leggere la domanda da un milione di euro: "Tra questi episodi della vita di Gesù, quale è narrato in tutti e quattro i Vangeli?". Il concorrente decide di non rispondere, anche e si rivela una scelta saggia: il concorrente avrebbe scelto "la resurrezione di Lazzaro", mentre la risposta corretta era "la cacciata dei mercanti dal Tempio".