"La ruota della fortuna", Gerry Scotti manda "in pensione" i gettoni d'oro: "Lo chiedevo da vent'anni"
ll conduttore annuncia che la novità verrà estesa a "Chi vuol essere milionario?": "I premi? Pagati con la ritenuta d'acconto"
© Da video
Gettoni d'oro addio. Nella puntata del 1° febbraio de "La ruota della fortuna" Gerry Scotti ha annunciato una novità sul metodo di pagamenti dei premi vinti dai concorrenti. "Ho un annuncio importante da fare, è una cosa che avevo chiesto vent'anni fa e ci hanno messo vent'anni ad accontentarmi", ha detto il conduttore del game show di Canale 5.
"Da questa sera i premi nei giochi televisivi non verranno più dati in gettoni d'oro ma saranno liquidati in soldi reali con la ritenuta d'acconto", ha spiegato Scotti che ha poi aggiunto come la novità riguarderà non solo il popolare gioco condotto insieme a Samira Lui ma anche lo storico quiz "Chi vuol essere milionario?".
Il primo campione a sperimentare il nuovo regolamento sulle vincite è Paolo, 19 anni, studente di ingegneria dalla provincia di Messina che alla Ruota delle Meraviglie si aggiudica un montepremi finale di 20mila euro. "Sarà il primo a prendere questi soldi in soldi reali e non in gettoni d'oro", dice Gerry Scotti prima dell'apertura della busta finale.