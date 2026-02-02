"La ruota della fortuna", Gerry Scotti manda "in pensione" i gettoni d'oro: "Lo chiedevo da vent'anni"

Gettoni d'oro addio. Nella puntata del 1° febbraio de "La ruota della fortuna" Gerry Scotti ha annunciato una novità sul metodo di pagamenti dei premi vinti dai concorrenti. "Ho un annuncio importante da fare, è una cosa che avevo chiesto vent'anni fa e ci hanno messo vent'anni ad accontentarmi", ha detto il conduttore del game show di Canale 5.