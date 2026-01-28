"La ruota della fortuna", la cantante della band rivela: "Ho avuto un'emorragia a una corda vocale"

Nicla Ozenda, cantante della band che ogni sera si esibisce a "La Ruota della Fortuna" su Canale 5, ha rivelato sui social di aver avuto un'emorragia a una corda vocale. Un problema che, stando alle parole della giovane, le ha provocato diverse critiche per il cambiamento di voce e che le sta richiedendo un percorso paziente per tornare alla normalità.



"Non è facile mettersi a nudo, ma sento che è arrivato il momento di raccontarvi una parte importante di me - esordisce Nicla Ozenda, parlando di una "battaglia silenziosa" nascosta dietro una voce che sembra "meno brillante".



Quindi, la ventitreenne prosegue nel racconto di quanto recentemente vissuto: "Negli ultimi mesi molti di voi hanno notato un cambiamento nella mia voce, nel mio rendimento, in quello che porto sul palco ogni sera a La Ruota della Fortuna. Sono arrivati commenti, giudizi, a volte parole dure… E vi confesso che non è stato semplice leggerle, soprattutto quando sai quanta fatica stai facendo per rialzarti. Quello che però non si vede dietro uno schermo è che, qualche mese fa, ho avuto un'emorragia a una corda vocale. Per una cantante è come perdere l'equilibrio, come vedersi crollare il terreno sotto i piedi. La voce che conoscevo, quella con cui ho studiato, lavorato, sognato… Improvvisamente non c'era più".



"Mi sono sentita fragile, spaventata, e sì, anche scoraggiata. Perché quando ami profondamente il tuo lavoro e non riesci più a esprimerti come vorresti, il dolore non è solo fisico, è anche emotivo. Ma non mi sono fermata", ha spiegato. Il suo annuncio su Instagram passa dal percorso intrapreso dalla cantante con una logopedista per prendersi cura della sua voce, "con pazienza e umiltà". Un lavoro iniziato "per tornare a essere la versione migliore di me stessa".