"La ruota della fortuna", Gerry Scotti svela i segreti del quiz ai follower
Il conduttore ha risposto alle domande del pubblico durante il backstage di una delle prossime puntate
© Da video
"La ruota della fortuna" continua a macinare ascolti: il quiz condotto su Canale 5 da Gerry Scotti e Samira Lui nel preserale sta vivendo un grandissimo successo. Milioni di telespettatori, ogni sera, si raccolgono davanti alla tv per riempire le caselle del tabellone e dare la soluzione. Per questo, durante una delle registrazioni delle nuove puntate, Scotti ha voluto rispondere su Instagram alle curiosità del pubblico, svelando alcuni segreti del programma.
Chi fa le domande del tabellone?
Una delle prime domande a cui il conduttore ha risposto è stata: "Chi fa le domande del tabellone?". Insieme ai suoi stretti collaboratori e autori, il presentatore ha risposto così ai suoi follower: "Allora è giusta, come prima domanda è giusta. Io non voglio conoscere le domande di tutti i miei quiz, io, per regola, per etica mia - ha spiegato -. Uno dei colpevoli è quel signore là, il signor Di Stefano (Riccardo, ndr) che da tanti anni, ha fatto le domande della 'Ruota', di 'Passaparola', di 'Caduta libera' di 'Chi vuole essere milionario'". Poi, Scotti ha proseguito presentando un altro dei personaggi chiave dietro il successo del quiz: "Il signor Angelo Mandelli ha il doppio ruolo, fa le domande, ma sceglie e fa i casting anche dei concorrenti - ha precisato -. È quello che guarda il materiale umano. La scelta dei concorrenti è altrettanto importante come una bella domanda".
Gerry Scotti e l'eredità con Mike Bongiorno
Il conduttore ha poi risposto a una domanda sul peso della responsabilità che sente, avendo ereditato la conduzione del programma da uno dei mostri sacri della televisione italiana, come Mike Bongiorno: "Ogni eredità ha il suo perché, io ne ho prese tante in vita mia, la 'Corrida' da Corrado, il 'Gioco dei nove' da Vianello - ha spiegato -. Questa è particolarmente pesante perché Mike aveva detto di me: 'Sarà il mio erede'. Allora pensate che il primo esperimento l'abbiamo fatto come omaggio a Mike Bongiorno, nel pomeriggio di Canale 5, e lì ho capito che stava succedendo qualcosa. Dopo, quando m'hanno chiesto di farla, in quest'altro orario, responsabilità è diventata più grande, ma, da telespettatore sognavo di farla, perché quando c'era a casa ci giocavo".
"La ruota della fortuna", le altre curiosità svelate da Gerry Scotti
Infine, in altre stories, Gerry Scotti ha svelato altre curiosità sul game show. La prima è stata sul numero di lettere che vengono chiamate dai concorrenti: "Non è un gran segreto, c'è un piccolo monitor dove mi vengono dette il numero delle lettere presenti, è un software che noi carichiamo, ogni tabellone ha le sue informazioni", ha detto. Infine, ha svelato l'orario in cui vengono registrate le puntate mostrando l'orario a chi glielo chiedeva: "11.46", si legge in una storia in cui si vede Scotti pronto a fare il suo ingresso in studio per una nuova puntata.