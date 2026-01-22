"La ruota della fortuna", Gerry Scotti svela i segreti del quiz ai follower

Una delle prime domande a cui il conduttore ha risposto è stata: "Chi fa le domande del tabellone?". Insieme ai suoi stretti collaboratori e autori, il presentatore ha risposto così ai suoi follower: "Allora è giusta, come prima domanda è giusta. Io non voglio conoscere le domande di tutti i miei quiz, io, per regola, per etica mia - ha spiegato -. Uno dei colpevoli è quel signore là, il signor Di Stefano (Riccardo, ndr) che da tanti anni, ha fatto le domande della 'Ruota', di 'Passaparola', di 'Caduta libera' di 'Chi vuole essere milionario'". Poi, Scotti ha proseguito presentando un altro dei personaggi chiave dietro il successo del quiz: "Il signor Angelo Mandelli ha il doppio ruolo, fa le domande, ma sceglie e fa i casting anche dei concorrenti - ha precisato -. È quello che guarda il materiale umano. La scelta dei concorrenti è altrettanto importante come una bella domanda".