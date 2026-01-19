"La ruota della fortuna", il nuovo look di Samira conquista i social

Lui ha sfoggiato un'acconciatura liscia che ha fatto impazzire il web
© Da video
Samira Lui ha conquistato i social con il suo nuovo look. Durante la puntata di venerdì de "La ruota della fortuna" dedicata ai campioni del programma di Gerry Scotti, la co-conduttrice della trasmissione ha sfoggiato una nuova acconciatura molto apprezzata dal pubblico di Canale 5 e dal mondo del web.
Per una sera, infatti, Samira ha abbandonato la chioma riccia che ormai è un suo tratto distintivo per sfoggiare a sorpresa un'acconciatura liscia. Lo ha notato immediatamente Gerry Scotti che, salutandola, dopo il suo consueto ingresso in studio dalla scalinata: "Splendida creatura, Samira liscia, meravigliosa". "Oggi sono tutta liscia - ha risposto Samira -, non mi riconosco neanche io".
"Te lo devo dire - ha continuato Scotti -. Tu così sei da Golden Globe".Sui social i commenti non sono mancati. La capigliatura di Samira ha diviso Internet, tra chi ha sottolineato la sua bellezza in entrambe le versioni, mentre altri hanno preso le parti di una o dell'altra acconciatura.