Milano Cortina 2026, Lilly presenta “Oltre i limiti”: iniziative per salute e prevenzione

A dare volto e credibilità al progetto sono i testimonial scelti da Lilly: Sofia Goggia, campionessa olimpica nella discesa libera a Pyeongchang 2018 e vincitrice di quattro Coppe del Mondo; Arianna Fontana, leggenda dello short track femminile e l’atleta italiana più medagliata di sempre ai Giochi Olimpici; Marta Bassino, campionessa mondiale di sci alpino nello Slalom Parallelo e nel Super G, vincitrice della Coppa del Mondo di Slalom Gigante; Davide Bendotti, atleta Paralimpico di livello mondiale, pluricampione italiano che ha rappresentato l’Italia ai Giochi Paralimpici di Pyeongchang 2018 e Pechino 2022, specialista delle discipline tecniche e del Super G. Bassino ha riassunto così il senso dell’iniziativa: “Sia nello sport che nella salute si affrontano momenti difficili, ostacoli, paure. Ma è proprio in quei momenti che è importante non arrendersi, perseverare, andare oltre i limiti”.