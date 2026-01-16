Milano Cortina 2026, Lilly presenta “Oltre i limiti”: iniziative per salute e prevenzione

Dal 6 febbraio installazioni luminose in centro a Milano, “Live Sites” immersivi e la tappa invernale di “The Impossible Gym” dedicata alle sfide dell’obesità. Al centro la campagna “Never Over” e quattro atleti testimonial
© Lilly
Dal traguardo olimpico al laboratorio, dalla pista alla corsia: “Oltre i limiti” prova a tenere insieme sport e scienza con un messaggio unico, quello del limite come sfida da attraversare. È il claim scelto da Lilly, sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, per un programma di iniziative che parte dal 6 febbraio e si snoda tra Milano e Cortina d’Ampezzo con installazioni urbane, spazi esperienziali e una tappa speciale di “The Impossible Gym – Winter Edition”.
Il progetto è stato presentato a Milano da Elias Khalil, Presidente e General Manager Italy Hub di Lilly, alla presenza – tra gli altri – del Console Generale USA a Milano Douglas Benning, dell’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia Guido Guidesi, della presidente del Consiglio comunale di Milano Elena Buscemi, di Massimo Lombardo (Vice Presidente FIASO) e di Nevio Devidè, Chief Revenue Officer di Milano Cortina 2026. L’obiettivo dichiarato è portare dentro il percorso verso i Giochi un tema che resta anche oltre l’evento: prevenzione e consapevolezza. “Vogliamo dimostrare che con determinazione e resilienza è possibile andare oltre, ispirando tutti quelli che combattono contro un limite a non fermarsi mai”, ha sottolineato Khalil.
La prima tappa è nel cuore di Milano, in Corso Vittorio Emanuele II: installazioni luminose ispirate ai 22 pittogrammi delle discipline olimpiche e paralimpiche invernali (16 olimpiche e 6 paralimpiche), visibili fino a domenica 15 marzo. È il segno più immediato di un progetto che prova a entrare nel quotidiano della città, accendendo uno dei suoi assi centrali con un linguaggio che richiama direttamente l’identità dei Giochi.
Da qui si apre l’asse Milano–Cortina dei “Live Sites”, in Piazza del Cannone e in Piazza Angelo Dibona. La formula è doppia: seguire le gare e, al tempo stesso, attraversare un percorso immersivo dentro igloo e installazioni interattive che raccontano alcune tappe della medicina moderna, dallo sviluppo su larga scala della penicillina (1940) al vaccino antipolio di Salk (1955), fino alle prime insuline ottenute con tecnologia del DNA ricombinante (1982). Pannelli sensoriali e QR code completano l’esperienza, alternando scoperte scientifiche, storie di atleti e testimonianze di pazienti.
Nel racconto rientra anche “Never Over”, la campagna con spot TV on air dal 6 febbraio e affissioni nelle venue olimpiche: un messaggio centrato sulla tenacia, su quella continuità tra allenamento e ricerca fatta di tentativi, fallimenti e risultati conquistati nel tempo.
Tra le iniziative più “concrete” per il pubblico c’è “The Impossible Gym – Winter Edition”, in programma dal 6 al 22 febbraio in Piazza Mercanti. L’installazione interattiva, realizzata con il patrocinio della SIO (Società Italiana Obesità) e dell’Associazione Pazienti Amici Obesi Onlus, vuole rendere visibili gli ostacoli quotidiani di chi convive con l’obesità. Il concept passa da una metafora visiva: una teca innevata con attrezzi bloccati dal ghiaccio, a rappresentare la resistenza biologica del corpo al calo ponderale e la complessità del mantenimento nel tempo.
A dare volto e credibilità al progetto sono i testimonial scelti da Lilly: Sofia Goggia, campionessa olimpica nella discesa libera a Pyeongchang 2018 e vincitrice di quattro Coppe del Mondo; Arianna Fontana, leggenda dello short track femminile e l’atleta italiana più medagliata di sempre ai Giochi Olimpici; Marta Bassino, campionessa mondiale di sci alpino nello Slalom Parallelo e nel Super G, vincitrice della Coppa del Mondo di Slalom Gigante; Davide Bendotti, atleta Paralimpico di livello mondiale, pluricampione italiano che ha rappresentato l’Italia ai Giochi Paralimpici di Pyeongchang 2018 e Pechino 2022, specialista delle discipline tecniche e del Super G. Bassino ha riassunto così il senso dell’iniziativa: “Sia nello sport che nella salute si affrontano momenti difficili, ostacoli, paure. Ma è proprio in quei momenti che è importante non arrendersi, perseverare, andare oltre i limiti”.
Chiude il cerchio il capitolo “orgoglio di fare squadra”: i dipendenti Lilly parteciperanno come volontari nelle venue dei Giochi di Milano Cortina 2026, in un richiamo allo spirito di comunità che l’evento vuole lasciare sul territorio.