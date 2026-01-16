"La Ruota dei Campioni", Gianni Morandi ricorda il suo esordio in tv: "Nel 1962, con Rita Pavone"

Il poliedrico artista è l'ospite speciale del quiz guidato da Gerry Scotti e Samira Lui
Gianni Morandi è l’ospite speciale della puntata di venerdì 16 gennaio de "La Ruota dei Campioni", spin-off de "La Ruota della Fortuna".
Il cantante fa il suo ingresso in studio con una vistosa giacca di velluto viola e l’energia che da sempre lo contraddistingue, regalando al pubblico un momento musicale sulle note di "Apri tutte le porte", il brano presentato al Festival di Sanremo 2023.
Ad accoglierlo è Gerry Scotti, che sottolinea la poliedricità della sua carriera: "Noi, per abitudine, abbiamo diviso i campioni della televisione da quelli della musica e del cinema. Tu ti rendi conto che sei stato protagonista in tutte e tre? Hai vinto la combinata".
"Con il cinema magari un po’ meno", replica Morandi, ridimensionando con garbo un percorso che attraversa oltre sessant’anni di spettacolo italiano. Da lì prende spunto per tornare indietro nel tempo e ricordare i suoi primi passi sul piccolo schermo: "Era il 1962, partecipai a un programma musicale che si chiamava Alta pressione. Esordii insieme a Rita Pavone".